五大銀行4月新增房貸驟減近200億 利率飆至16年新高

五大銀行4月新增房貸驟減近200億。（記者朱語蕎攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今（22）日公布五大銀行4月新增房貸金額為627.3億元，為今年次低水準，較3月大減192.79億元，新增房貸利率則升至2.282%、逾16年新高。央行官員表示，整體房市交易量下滑、房價漲幅收斂，市場已見降溫跡象。

所謂五大銀行，是指台灣銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行及第一銀行。這五家行庫每月新承作房貸的金額與利率，向來被視為房市景氣的風向球。

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根據央行統計，4月新增房貸大幅縮減，主要受到六都買賣移轉棟數減少影響。央行官員指出，在相關部會持續推動健全房市政策下，加上銀行強化風險控管，對房貸承作更趨審慎，信用資源不再過度集中於不動產部位。

利率方面，4月五大銀行新增房貸利率升至2.282%，較前月上升0.018個百分點，創下自2009年1月以來的逾16年新高。央行表示，此一上揚除反映先前政策利率調升外，也與銀行落實自主管控、提高審核門檻有關。

從交易量觀察，4月六都買賣移轉棟數僅1萬6846棟，月減7.33%，年減達26.32%。累計今年前4月，六都移轉棟數年減幅達24.34%。央行指出，量能顯著縮減，已可見房市熱度明顯降溫。

至於房價方面，根據信義、永慶等業者所編製的房價指數顯示，雖然整體價格仍維持年增，但漲勢已有明顯收斂。整體房市呈現「量縮漲幅減緩」情況。

另外，新青安近期申貸熱度也不如以往，央行統計，4月5大銀行新承做新青安貸款234億元，佔比降至37.35%，為今年1月以來低點。

4月美國總統川普宣布對等關稅後又給予90天暫緩期，全球爆發股災，是否對房市造成影響？官員表示，購屋屬於中長期資產配置，目前僅約1個月時間還待觀察。

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