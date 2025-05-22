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聖暉* 股東會通過配發每股15元現金股利

2025/05/22 18:02

聖暉*股東會通過配發每股15元現金股利。（聖暉*提供）聖暉*股東會通過配發每股15元現金股利。（聖暉*提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合廠聖暉*（5536）今日召開2025年股東常會，由董事長梁進利主持，會中承認並通過2024年度盈餘分配等案，全年合計配發每股15元現金股利，創配息新高，配發率達71％。

受惠台灣、中國及東南亞等地區客戶專案工程施作認列案量明顯持續攀升，聖暉*2024年全年營收達302.5億元、年增21％，稅後淨利歸屬母公司業主26.2億元、年增42％，每股稅後盈餘達21.09元、年增40％，營收與獲利皆創歷史新高。

聖暉*為了回饋股東，2024年盈餘分配上半年配發每股5元現金股利（已於2025年1月17日發放），下半年配發每股10元現金股利、預計於2025年7月25日發放，合計配發每股15元現金股利，創配息新高，配發率達71％。

展望營運，聖暉*截至今年第一季為止，在手訂單達460億元水準，年增37%，公司預期地緣政治帶動全球供應鏈加速重組，企業正加快海外設廠腳步，朝向短鏈化與區域在地化的布局發展趨勢，聖暉*以「多產業、多區域、多工種」的策略，有助拓展台灣、中國與東南亞地區服務版圖，更規劃進軍美洲市場、評估設立歐洲據點，朝國際市場布局，力拼今年比去年成長。

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