去年住宿業營業額1800億 較疫情期間增4成

財政部表示，2024年住宿業營業額1800億元，較2021年低點增長42.5%。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部指出，2020年受疫情衝擊，國內住宿業營業額年減313億元或19.5%，其中觀光旅館減少213億元或27.9%最多，一般旅館也減102億元或13.6%；國人短期出遊首選的民宿則逆勢增加8億元或15.3%，但2021年實施三級警戒，轉為年減11億元或18%。隨著疫後觀光旅遊復甦，2024年住宿業營業額回升至1800億元，較2021年低點增長42.5%。

財政部統計處表示，住宿業為觀光產業的一環，在政府積極推動國內觀光發展下，已成為促進區域經濟發展的重要載體。住宿業包括觀光旅館、一般旅館及民宿等，近年各類別家數互有消長，其中觀光旅館於疫情前逾400家，2020年後連年下滑至2024年382家，較2018年減少6.8%；一般旅館家數除2022年外，其餘年度增減相對穩定，2024年為3812家，較2018年減少1.4%；民宿家數則穩定攀升，至2024年已近7千家，6年來成長62.2%。

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觀察各類別住宿業區域分布情形，觀光旅館及一般旅館多集中在都市地區，其中觀光旅館因服務對象以商務及外國旅客為主，向以台北市居首，2024年家數及營業額分別為141家、333億元，分別占全國36.9%及46.8%；一般旅館則以國內出差或旅遊為主要客源，縣市間分布較為平均，前3名分別為台北、台中及高雄市，而台北市房間數量及單價較高，營業額占比28.7%。

至於民宿方面，財政部表示，民宿以提供在地生活體驗為導向，多集中在擁有知名觀光景點的非都市地區，2024年家數以屏東縣占17.1%最多，營業額則以南投縣占19.4%最高、但家數僅占8.7%。

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