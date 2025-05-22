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華安醫藥導入AI驅動老藥新用 增加新藥成功機會

2025/05/22 17:45

華安醫學今（22）日在電腦展首度公開亮相旗下AI新藥策略，圖右為華安總經理陳翰民、左為首席顧問許銀雄。（記者陳永吉攝）華安醫學今（22）日在電腦展首度公開亮相旗下AI新藥策略，圖右為華安總經理陳翰民、左為首席顧問許銀雄。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）進入第三天，國內新藥公司華安醫學（6657）今（22）日首度公開亮相旗下AI新藥策略，華安總經理陳翰民表示，公司已成功將大型知識資料蒐集整合至先進的語言模型Llama-3中，並持續擴增資料庫，目前找到數項具潛力的新適應症，預計今年進一步推動商業合作模式，加速AI驅動的老藥新用（Drug Repositioning）應用。

陳翰民指出，AI可望突破傳統新藥「開發冗長、高成本與低成功率」等瓶頸。其中，AI開發新成分藥物雖能優化分子設計，使成功率提升至15-20%，但仍面臨數據與技術挑戰。相比之下，AI驅動老藥新用因已具安全資料，「有助成功率提升至40%，可大幅縮短時程與降低成本」。

陳翰民表示，公司運用多種大型醫療知識資料庫（如PrimeKG、DrugBank、ChEMBL、PubChem）結合陽明交大語言模型等，進行新適應症探索，再搭配自身藥物開發經驗，提供精準可靠的AI藥物再定位解決方案。

主導華安AI輔助新藥開發的首席顧問許銀雄博士表示，目前已找到2個產品，正進行驗證中，未來會將研究成果申請專利，爭取授權與合作機會，以展開人體臨床試驗與後續的商業化開發。

至於華安本身的新藥研發進度，陳翰民表示，治療糖尿病足潰瘍的F703DFU，預計最快年底將進行三期臨床試驗的期中分析，若數據良好，會考慮是否直接將產品授權給國外廠商；至於治療巴金森氏症的F705PD，已完成臨床一期收案，7月將進行解盲，預計一年內也有機會授權出去。

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