新壽拖累 惠譽將台新金評等列入負向評等觀察名單

惠譽信評今宣布將台新金控的長期發行人違約評等及國內長期評等列入，負向評等觀察名單。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕惠譽信評今宣布將台新金控的長期發行人違約評等及國內長期評等，列入負向評等觀察名單。台新金控和新光金控將在7月24日完成合併，惠譽信評表示，由於5月新台幣兌美元的快速升值，導致新光人壽的個別信用體質，面臨較大的不確定性和下行風險，這可能會對台新金的信用體質產生負面影響。

惠譽信評說明，由於5月初新台幣對美元的急劇升值，導致新光人壽的個別信用體質面臨較大的不確定性和下行風險，已將新光人壽的評等列入評等觀察發展中名單。惠譽進一步認為，這可能會對台新金的信用體質產生負面影響。此外，這也考慮到新光人壽的規模，以及其相對於台新金目前的主要子公司台新銀行較弱的信用體質。

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惠譽認為，新台幣升值的負面影響可能抵消新光人壽與台新人壽合併所帶來的利多。惠譽預估合併後新光人壽將約佔台新金合併資產的39%，並預期合併後新光人壽可提升市場地位、擁有更均衡的行銷通路，並獲得台新金的財務支援。

惠譽對台新金的評估主要考量該公司兩項主要業務：銀行及人壽保險的自身信用狀況。惠譽估計，合併後銀行及壽險子公司將分別佔集團合併資產約54%及43%，證券業務則約佔3%。由於台新金將轉型為著重於銀行及保險的金融控股公司，惠譽採用混合方法評估其評等。

惠譽預期，合併後的台新金將受惠於更加廣泛及多元化的國內業務版圖。以合併總資產計，台新金將成為台灣第4大金融控股公司；以存款額計，其銀行子公司將成為台灣第6大銀行；以初年度保費計，其壽險子公司將成為第3大壽險公司。惠譽預期，集團內部的跨售能力增強將提升其整體競爭力。

惠譽也預期，台新金的的槓桿比率雖然將有所改善，仍會維持較高。鑒於台新金將透過發行普通股及特別股以換股完成合併，惠譽預計，合併後台新金的普通股權益雙重槓桿比率 （DLR） 將從2025年第1季底的134%下降至約127%。

法定DLR將特別股歸類為權益，並將台新金持有彰化銀行2.68%的股權歸類為其他綜合損益投資；該比率將於合併後維持在115%以下，低於台灣法定上限的125%。

惠譽信評表示，台新金的短期發行人違約評等不受影響，因為台新金的國內長期評等屬台灣較高者，反映相較於同業其發生違約的可能性較低。

惠譽預期，當新光人壽的評等觀察發展中狀態被解除後，解除台新金的負向評等觀察狀態。若新光人壽的評等觀察發展中狀態延長，惠譽將維持台新金的負向評等觀察狀態且維持時間會超出典型的6個月。

如果惠譽認為新光人壽的獨立信用體質較惠譽之前的預期惡化，則台新金的個別實力評等與長期發行人違約評等可能被調降。同樣的，儘管市場存在波動，若惠譽認為新光人壽合併後的自身信用體質可持續改善，則台新金的個別實力評等及長期發行人違約評等可獲確認，且展望為「穩定」。

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