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駁斥「偷開」！台電：興達3、4號機服役中 依規定調度

2025/05/22 17:05

台電說明，興達3、4號機尚未除役依規可啟動，運轉資訊網站皆公開，「偷開」是錯誤指控。（記者林菁樺攝）台電說明，興達3、4號機尚未除役依規可啟動，運轉資訊網站皆公開，「偷開」是錯誤指控。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電啟動高雄興達電廠3、4號燃煤機組，被質疑是「偷開」，台電強調，興達電廠3、4號燃煤機組目前為「服役中」機組，台電已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證，期間調度啟動符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，且台電所有發電機組及運轉等相關資訊均於官網公開揭露，外界指控「偷開」是抹煞同仁依照規定穩定供電的努力，台電深感遺憾。

台電說明，昨（21）日因林口1號機、大潭1號機、民營和平1號機等部分機組故障檢修，為考量系統供電穩定，台電調度啟動興達燃煤3號、4號機組，以維持穩定供電，這是在「特定情況」啟用，並非常態，啟用時間也有限制，後續將視情況滾動式調整調度。

針對外界持續關注燃煤發電與空污，台電董事長曾文生今於行政院會後記者會表示，台電供電支持民生用電和經濟發展，非以賺錢為目的，在此前提下，台電依然做了非常大的努力，是近年固定污染源減量最多的企業。但台灣空氣污染源不只火力電廠，空氣污染防制有多元面向，各層級行政機關也有各自應盡義務，若社會關心空氣污染，各污染源減量努力成果應該同時檢驗。

台電指出，依據環境部環境影響評估委員會審查通過的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」，遵循環評所登載備用機組啟用條件及相關法規運轉，台電規劃興達3號、4號機自2024年起於空品不良季節（10月至3月）不發電，未來分別規劃於今年12月及明年12月除役，由新增的複循環燃氣機組接棒。

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