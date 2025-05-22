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台灣大虛擬資產交易所上線 可望挹注營收

2025/05/22 17:13

台灣大虛擬資產交易所（TWEX） 上線。圖左為台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）台灣大虛擬資產交易所（TWEX） 上線。圖左為台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大旗下100%子公司富昇數位今日宣布旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX） 正式上線。台灣大總經理、富昇數位董事長林之晨表示，全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，目前只佔總人口的5%，市場仍有很大潛力，而根據資料顯示，台灣虛擬資產用戶年增10%，對富昇數位有一個非常積極的目標。未來富昇數位的營收、獲利都會列入台灣大的合併報表。

林之晨說，成立虛擬資產交易所，主要是看準想開始虛擬資產投資的新手，在進行交易時的痛點，提供一個安全、簡單、低門檻的可信賴選擇，且台灣大虛擬資產交易所（TWEX）是全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所，初期以台灣大用戶交易為主，下半年開放到一般民眾，但目前尚未有時間表。

富邦集團董事長蔡明忠率先親自買進人生第一顆比特幣，以實際行動展現對平台的信任。蔡明忠強調，AI與區塊鏈產業蓬勃發展，全球虛擬資產市值已突破3.1兆美元，富邦集團擁有金控、電信與電商完整體系，可望在數位資產應用場景上展現高度綜效。台灣大虛擬資產交易所（TWEX）加入市場，也是集團跨足Web3的重要里程碑。

事實上，林之晨2013年底購入人生第一顆比特幣，當時價格656美元，至今價值已成長超過155倍，年化報酬高達58%。換言之，目前林之晨的虛擬幣資產高於蔡明忠。

林之晨說，如同早期的網路，區塊鏈展現相同的發展趨勢。目前每月鏈上活躍地址已超過2.2億個，換算成Internet發展，還約莫在1998年初期階段，而近期美國政府、機構投資人的開放態度，也為虛擬資產注入新的動力。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）於「比特幣 Pizza 日」正式上線。「比特幣Pizza日」源於2010年5月22日，美國工程師拉斯洛·哈涅茨（Laszlo Hanyecz） 以1萬枚比特幣換得兩個披薩，當時價值僅約41美元，迄今已超過10億美元天價。這兩個披薩被戲稱「史上最貴披薩」，象徵比特幣從數位資產邁向實體應用，每年全球社群多以披薩派對紀念這個里程碑。

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