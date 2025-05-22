采鈺董座：期望下半年比上半年好

采鈺董事長關欣期望下半年比上半年好。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）旗下封測廠采鈺（6789）董事長關欣今指出，今年客戶對手機、車用客戶對影像影像感測器（CIS）需求仍不錯，帶動產能利用率走高，但微型光學元件受客戶走向多元供應商影響而有所衝擊，「一來一往、一增一減」，展望下半年，步入傳統性旺季，期望整體營運能比上半年好。

采鈺今（22）日舉行股東常會，關欣於會後受訪針對營運展望表示，采鈺營運包括影像感測器與微型光學元件兩大部分，在影像感測器部分，預期在Android手手機、高階畫素與車用影像感測器需求皆增長帶動下，采鈺的影像感測器的產能利用率相當高，預期今年將不錯。

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針對微型光學元件，關欣指出，這部分受到較大的衝擊，因客戶採取多元供應商的策略，影響采鈺的產能利用率，但公司與客戶仍持續合作開發新產品，預估明年將會逐漸回到正常狀態。

新技術開發方面，關欣表示，采鈺將聚焦AI/AR眼鏡的應用，已跟一些客戶有合作，有不同階段的智慧型元件發展，未來貢獻看市場銷售而定；在光通訊及矽光子領域，也正參與光纖元件等相關應用。

對於美國關稅影響，關欣指出，采鈺直接出口到美國產品很少，影響有限；新台幣升值的匯率則對采鈺會有影響，不過，因廠房有出租給母公司台積電設研發新技術，彼此互利，采鈺協助新製程開發，將爭取合作機會，租金收益可望抵銷匯率變動，一增一減，希望營收與毛利率不受影響。

采鈺股東會通過承認去年營業報告書及財報、盈餘分派等案。采鈺去年營收約100.02億元、年增38.2％，稅後盈餘約17.39億元、年增3.88倍，每股稅後盈餘5.49元，每股配發3元現金股利。

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