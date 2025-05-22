晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

采鈺董座：期望下半年比上半年好

2025/05/22 16:55

采鈺董事長關欣期望下半年比上半年好。（記者洪友芳攝）采鈺董事長關欣期望下半年比上半年好。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）旗下封測廠采鈺（6789）董事長關欣今指出，今年客戶對手機、車用客戶對影像影像感測器（CIS）需求仍不錯，帶動產能利用率走高，但微型光學元件受客戶走向多元供應商影響而有所衝擊，「一來一往、一增一減」，展望下半年，步入傳統性旺季，期望整體營運能比上半年好。

采鈺今（22）日舉行股東常會，關欣於會後受訪針對營運展望表示，采鈺營運包括影像感測器與微型光學元件兩大部分，在影像感測器部分，預期在Android手手機、高階畫素與車用影像感測器需求皆增長帶動下，采鈺的影像感測器的產能利用率相當高，預期今年將不錯。

針對微型光學元件，關欣指出，這部分受到較大的衝擊，因客戶採取多元供應商的策略，影響采鈺的產能利用率，但公司與客戶仍持續合作開發新產品，預估明年將會逐漸回到正常狀態。

新技術開發方面，關欣表示，采鈺將聚焦AI/AR眼鏡的應用，已跟一些客戶有合作，有不同階段的智慧型元件發展，未來貢獻看市場銷售而定；在光通訊及矽光子領域，也正參與光纖元件等相關應用。

對於美國關稅影響，關欣指出，采鈺直接出口到美國產品很少，影響有限；新台幣升值的匯率則對采鈺會有影響，不過，因廠房有出租給母公司台積電設研發新技術，彼此互利，采鈺協助新製程開發，將爭取合作機會，租金收益可望抵銷匯率變動，一增一減，希望營收與毛利率不受影響。

采鈺股東會通過承認去年營業報告書及財報、盈餘分派等案。采鈺去年營收約100.02億元、年增38.2％，稅後盈餘約17.39億元、年增3.88倍，每股稅後盈餘5.49元，每股配發3元現金股利。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財