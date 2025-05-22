00878新調整 成分股權重上限從15％降至10％

國泰永續高股息（00878）調整個別成分股權重上限由15%降至10%。（資料照，國泰投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰永續高股息（00878）截至5月21日規模已逾4368億元，考量整體資產規模增長，MSCI指數公司研議調整其追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」部分編制規則，對個別成分股的投資金額及單一成分股的權重上限皆有所調整，修改將於2025年5月半年度調整期間完成生效。

國泰投信發布公告指出，00878追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，因指數公司考量00878整體資產規模增長情況，與「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款既有的規定，因此調整指數部分編制規則，新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股的投資金額，其個股投資金額佔發行市值不得超過6%；另考量維護投資分散性，調整個別成分股權重上限由15%降至10%。

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00878基金管理團隊表示，根據「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%， 但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。

管理團隊進一步說明，00878每年5月及11月依指數規則調整成分股，經本次標的指數調整後，基金持有與指數成分股的目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有之投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。

此外，針對近日市場傳言00878成分股換股標的，國泰投信強調，內容純屬坊間臆測，截至目前，國泰投信並無發布或提供相關資訊。

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