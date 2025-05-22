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AI最大市場在美國 郭智輝：現在設立主權基金非常正確

2025/05/22 16:48

經濟部長郭智輝表示，現在設立主權基金是非常正確的一個選擇。（圖取自國會頻道）經濟部長郭智輝表示，現在設立主權基金是非常正確的一個選擇。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德近期宣布將成立主權基金，立委關切基金資金來源和設立目的。經濟部長郭智輝今表示，目前國發基金僅能對國內企業投資，但主權基金可針對台灣以外的地區投資，發展AI領域時觀察到美國是最大市場，如果台灣現在能從技術開端就關注和投資，對後續加碼會有很大的幫助，他說，AI主權基金的設立在當下是非常正確的一個選擇。

國民黨籍立委謝衣鳳今天在立法院質詢主權基金的設立目的，郭智輝表示，台灣在發展AI（人工智慧）過程中，美國是最大市場，現在美國關稅議題浮現，政府也重新檢討發展策略，台灣在AI領域方面就邊緣運算做很多工作，但AI研發市場仍在美國，如果台灣現在能從技術開端就關注和投資，對後續加碼會有很大的幫助，「AI主權基金的設立在當下是非常正確的一個選擇」。

郭智輝強調，主權基金是對海外地區的投資，國內已有國發基金、台杉基金，可對國內創新企業投資，但是無法對國外企業投資，現在發現市場大部分都在幾個特定地區發展，國內企業也會至海外佈局與投資，現在設立國家主權基金是非常合適的時機。

謝衣鳳關切，主權基金可能面臨市場波動風險，賠錢與弊案如何監督？郭智輝表示，環境和專業決定主權基金能否賺錢，台灣有經驗豐富的專業投資者，政府也會設立專法與專責管理機構，明定設立目的、資金來源、完善治理與監理架構等，以確保主權基金營運公開透明，並符合政策目標。

謝衣鳳詢問為何主權基金過去無法順利設立，國發會副主委高仙桂表示，基本上過去社會無法凝聚共識，但就我國目前面臨的國內外經濟情勢來看，「現在應該是主權基金成立的時機」，對外面對美國關稅新政、地緣政治風險提高等，國內也累積良好的財政基礎及豐厚的外匯存底，當然主權基金成立有其風險性，但綜觀主、客觀條件評估下，「現在是可以做主權基金的研議」。

謝衣鳳續問，央行認為不宜由外匯存底直接無償撥用，如此情況下，主權基金的資金來源有何規劃？高仙桂表示，現在仍在研議，「有償可能也是型態之一」，其他國家也有以有償的方式運用外匯存底成立主權基金。

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