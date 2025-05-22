關稅影響不明顯！4月失業率降至3.32％ 續創25年同月最低

主計總處公布4月失業率3.32％，較3月下降0.03個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布4月失業率3.32％、續創25年同月最低，較3月下降0.03個百分點；經季節調整後，4月失業率為3.36％、與上月持平。主計總處表示，目前勞動市場穩定，對等關稅對勞動市場影響尚不明顯，但勞動部公布減班休息人數略增加，後續將密切關注；若無意外，預料5月失業率應會下降。

根據調查，4月就業人數為1160.5萬人，月減5千人、年增2.6萬人；1-4月就業人數平均1161.3萬人、年增3.3萬人。4月失業人數則為39.9萬人，月減4千人，其中初次尋職失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業及對原有工作不滿意而失業者各減1千人。

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按年齡層觀察，4月15至19歲失業率8.15％、20至24歲11.3％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.69％，30至34歲為3.4％。

至於勞動力低度運用指標，4月4週失業人數為40.4萬人、月減6千人；工時不足就業人數為11.6萬人、月增3千人；潛在勞動力人數為12.7萬人、月減4千人。

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