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興達電廠偷運轉？台電釋疑

2025/05/22 16:22

台電發言人蔡志孟說，和平電廠機組跳機和部分機組維修等因素，導致近期備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，符合興達更新改建的環評承諾。（資料照，本報合成）台電發言人蔡志孟說，和平電廠機組跳機和部分機組維修等因素，導致近期備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，符合興達更新改建的環評承諾。（資料照，本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕在野黨立委今（22）日關切台灣進入非核家園後，就要「火力全開」，連高雄的興達電廠也運轉，恐釀空污更嚴重，對此，台電發言人蔡志孟說明，和平電廠機組跳機和部分機組維修等因素，導致近期備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，這也符合興達更新改建的環評承諾。

興達電廠的3、4號燃煤機組連3天開機，外界質疑是目前電力不足所致。台電發言人蔡志孟今出席立法院經濟委員會會前受訪表示，最近有些機組大修中，部分機組檢修後要重新檢視管線，加上和平電廠機組跳機，最近備轉容量率有低於8%的情況，所以最近幾天才啟動興達，是符合台電的環評承諾。

蔡志孟強調，興達電廠的機組除役未屆期，興達3號機預定今年12月除役，4號機明年12月除役。台電在興達更新改建的環評承諾中提到，興達機組會轉為備用電力，啟用條件須符合備用容量率在8%以下，以及全年維持在720小時內運轉。

核管法通過後能否在4個月內重啟核電？蔡志孟表示，核安會指出必須在訂定相關子法與台電檢查相關項目出爐後，台電才能根據子法規定的程序進行，4個月應是子法研議的時間。

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