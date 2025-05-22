台股跌逾百點！投信前2大狂敲5.68萬張 清一色是這類股

台股週四跌逾百點，投信前2大狂敲5.68萬張 清一色是金融股。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週四（22日）買超21.65億元，不過，台股逆勢下跌132點，但投信不受指數走跌影響，持續買超44.57億元，而買超最多則是金融股，其中又以中信金與國泰金最搶手，位居前2大，光這2檔就買超5.68萬張。

不過，同獲投信買盤，股價卻不同命，中信金股價今開低，股價一度回浮42.4元，所幸在投信大買力挺下，終場跌勢收斂，收42.9元，跌0.23%，成交量為13.65萬張，至於國泰金在投信結束連4賣，反手大買2.64萬張下，股價開低收高，終場漲3.31%，收65.6元，成交量放大到9.86萬張。

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投信週四買超前10大個股，依序為中信金（2891）3萬393張、國泰金（2882）2萬6415張、陽明（2609）2萬1624張、聯電（2303）2萬232張、萬海（2615）1萬3925張、亞泥（1102）9997張、兆豐金（2886）5778張、統一（1216）4626張、中租-KY（5871）3623張、金像電（2368）3578張。

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