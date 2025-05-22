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00982A掛牌首日小跌 今年唯一上市當日沒破發之台股ETF

2025/05/22 15:57

群益投信發行的台股主動式ETF-主動群益台灣強棒（00982A）在今日掛牌上市。（記者卓怡君攝）群益投信發行的台股主動式ETF-主動群益台灣強棒（00982A）在今日掛牌上市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由群益投信發行的台股主動式ETF-主動群益台灣強棒（00982A）今日掛牌上市，今日台股大盤受到昨日美股下跌的干擾回檔，加權指數終場下跌132.95點，收在21670.96點，單日跌幅近0.61%，不過，00982A表現相較大盤抗跌，最後收盤於最高價10.1元，盤中價格皆保持在10元以上，成為今年以來新掛牌的台股主動式與被動式ETF中，唯一1檔掛牌首日沒有破發的產品，讓在IPO期間申購的投資人都有賺錢，00982A今天爆出近25萬張的成交量。

　財富管理專家表示，今年來因應國際政經局勢變遷快速，金融市場也是波動劇烈，台股表現同樣受到波及，也因此在台股投資上，更需要與時俱進調整思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。過往ETF投資多是被動式投資，追蹤特定指數來佈局成分股或成分券，主動式ETF沒有特定追蹤指數，而是透過基金經理人與投研團隊來操作，同樣也能於交易所上買賣，且每天會揭露投資組合明細，結合被動式ETF與共同基金的特質。

　有別於被動式ETF在調整持股內容與時間點會受限於指數更新的時機與頻率，主動式ETF投資靈活度更高，可因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。例如在市場震盪時，可將穩健防守型的部位提高以抵禦波動，在牛市時則可彈性增持成長型標的來創造超額報酬。

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