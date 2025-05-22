名師解盤》容逸燊：指數強勢整理 保留現金別追高殺低

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天小幅下跌132點，仍守在21500點之上，包含權值股部分，早盤下壓，中午過後有拉抬力道，台積電終場收980元之上，鴻海、廣達、聯發科跌幅都在2%以內，暫時健康拉回，今天成交量並沒有爆量，3000億左右的量能，成為量縮稍微震盪整理格局，盤面上仍有其他電子股的亮點，包含台積電供應鏈類股，6640均華拉出漲停，6187萬潤也一度觸及漲停，3583辛耘漲幅也在5%之上，顯示指數暫時在21500點~22000點中間進行震盪，目前階段會形成個股表現的格局。

昨天台指期結算過後，外資期貨淨空單雖然沒有下降，但最近現貨買超幅度，已經創今年以來新高，散戶回台籌碼，則是偏空操作，目前盤勢不易有大跌狀況，昨天美股因美債殖利率標售狀況不佳，導致股匯雙殺，連帶影響到今天的亞洲股市，電子股目前暫時進入休息，資金轉移到非電族群，航運類股2615萬海今天漲停，2609陽明今天漲幅也在4%之上，2613中櫃漲幅也超過3%，主要因為關稅90天豁免的狀況下，各國開始從亞洲搶運貨物到美國去，避免90天後的變數。

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另外烏俄戰爭近期開始談判及停火，未來對於散裝輪和原物料族群，將有想像題材，進入到第2季本來就是電子股的淡季，資金從電子股稍微流出，是蠻符合過去狀況的，在AI概念股上，可以看到有零星表現，如AI軟體類股、PCB族群，還有IP類股，都是個股輪動狀況。

目前操作上，建議不要再量縮狀況下追高殺低，應該保留現金，等待拉回機會再去進場，目前關稅90天豁免，暫時沒有進一步風險，下週對台股最重要的，就是輝達法說，以及6月對等關稅將如何進行，台股在21000點之上，仍是強勢整理格局，可以等待拉回時機點去操作。

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