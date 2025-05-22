台積電高雄持續擴廠P4、P5今年8月動工 地方要求多給非技術性工作機會

市議員陳明澤（左）批評台積電「不要高高在上」，台積電新建工程處處長洪永迪（右）強調會更接地氣。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應先進製程需求，台積電高雄廠持續擴廠，P4、P5廠今天（22日）舉辦環境影響說明書施工前公開說明會，預計今年8月動工，工期2年半；但現場出現不滿聲浪，議員要求非技術性工作機會例如清潔工等，應釋出給在地的後勁居民。

台積電強調，面臨全球半導體產業急遽變動及國際競爭壓力，有緊迫持續推動建廠營運需求，規劃於P3廠房東側，啟動P4、P5廠擴建計畫，用地面積約42.89公頃，若加計之前申請範圍，合計基地面積已達60.22公頃。

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台積電新建工程處處長洪永迪強調，台積電P1~P3廠目前興建中 ，P1廠已於去年11月進機、P2廠預計今年8月進機； P4、P5廠今年3月通過環評，4月18日取得開發許可，預計今年8月動工，工期2年半，用電約63萬KW、用水約64500CMD，用水回收率82% ，工業用水以100%使用再生水為目標，將由市政再生水供應。

後勁居民蔡朝鵬質疑，占地7公頃的高煉廠汙水處理場舊址，將規畫為楠梓水資源中心，以供應台積電再生水，卻採曝曬方式，氣味將影響後勁地區；對此，台積電聲稱是採密閉式曝曬，不會有異味。

市議員陳善慧肯定台積電帶動地方繁榮 ，但工程期間，整路風吹砂；此外，台積電餐廳都外包給統一7-11 ，沒給在地後勁居民機會，清潔工作也一樣外包，他希望非技術性工作機會應釋出給地方。

市議員李雅慧也說，台積電建廠以來，後勁里長經常在群組抗議空氣、異味、灑水車造生的交通意外等，她也要求多給地方就業機會。

洪永迪表示，高雄廠目前建廠6千人、裝機4千人，大概1萬人在這裡，工程師與技術員都聘用大量高雄人，建廠期間的技術工、勞力工也會增加當地就業機會，不用外勞； 至於台積電各地的餐廳，都統包給大公司，是因為大企業有嚴謹檢驗流程，為了食品安全考量。他也承諾，高雄未來5廠都營運後，清潔工作會更多，以其他各廠的清潔人員來說，基本都是聘用當地人。

市議員陳明澤批評台積電「不要高高在上」，這樣如何敦親睦鄰，有重視地方需求嗎? 他也指責市府今天出席層次不夠高；洪永迪強調，台積電懷著謙卑的心來這裡，他也常常下來，未來會全力把綠色生態環境做好、更接地氣。

台積電持續擴廠，高雄P4、P5廠舉辦環境影響說明書施工前公開說明會。（記者葛祐豪攝）

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