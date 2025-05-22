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台海衝突機率升至12％？外資：任何入侵風險都難以對沖

2025/05/22 15:45

川普上任後，美中緊張加劇，導致外資對中國侵犯台灣更加擔憂。（法新社）川普上任後，美中緊張加劇，導致外資對中國侵犯台灣更加擔憂。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》22日報導，外資曾經無法想像中國會入侵台灣，但隨著川普成為美國總統，許多人認為必須為這個風險做好準備。然而，外資無法找到適切方法，因為任何入侵的風險都難以對沖。

實施民主制度的台灣長期以來一直是美中關係的爭論點，自今年1月川普入主白宮，並公布引發市場動盪的貿易關稅以來，美中關係進一步惡化。外資擔心，如果中國試圖佔領其認為的「神聖」領土，就有可能引發戰爭，導致台灣不再是一個擁有自己貨幣和身份的市場。

因此，對於投資者來說，選項僅有兩個：完全退出台灣市場，或繼續投資並期望一個最好的結果。

總部位於新加坡的全球對沖基金公司Aravali Asset Management投資長戴夫（Mukesh Dave）表示，任何台灣遭入侵的風險都難以對沖，「你無法結算任何交易，貨幣可能完全消失。你要嘛像往常一樣繼續投資，要嘛就一走了之」。

今年稍早，中國入侵台灣的機率在加密貨幣預測市場平台Polymarket上，已從接近0上升至12％。今年以來，心存忐忑的外資已賣超台股近110億美元（約3331億台幣），不過其中很大一部分是出於對關稅和經濟衰退的擔憂。5月以來，外資試探性地重返台股，但台股加權指數迄今仍下跌6％。

儘管美國長期以來對台灣奉行「戰略模糊」政策，並未明確表示是否會對台灣遭受襲擊做出軍事回應，但前美國總統拜登在任內曾表示，如果中國襲台，美軍將保衛台灣。這種情況在川普上任後又陷入模糊，且川普大談新全球秩序，無視俄羅斯佔領烏克蘭大片領土，導致地緣政治緊張局勢加劇，引發對美國保護台灣的質疑。

高盛集團的「兩岸風險指數」透過統計提及緊張局勢的新聞文章數量，來衡量地緣政治風險的強度，自去年川普贏得美國大選以來，該指數一直在上升。

保富資本集團（Balfour Capital Group）投資長勞倫斯（Steve Lawrence）表示，如果發生針對台灣的侵略，投資決策將變得兩難，要嘛繼續持有並吸收極端波動，要嘛迅速退出以保住資本。

鑑於台積電是全球最大晶圓代工廠，也是半導體產業的領袖，且輝達和蘋果等重量級公司都是客戶，Aravali的戴夫表示，「台積電規模如此大，投資者的預期是美國將保衛台灣，並堅決保衛台灣，這就是希望」，但台積電同時也是川普的攻擊目標。

台灣本地基金經理人表示，雖然投資人可能無法對沖實際戰爭的風險，但他們可以選擇對沖因戰爭恐懼而可能出現的市場下跌風險。

不過，統一投顧董事長黎方國對這種對沖的必要性表示懷疑，他認為外資誤判兩岸戰爭的風險程度，「我們不應該從地緣政治風險的角度來解讀，關鍵問題是關稅」。

全球退休基金顧問公司美世（Mercer）的全球首席投資策略師努祖姆（Rich Nuzum））表示，他的客戶認為最好的選項是分散投資，「我認為針對危機的壓力測試已愈來愈多」。

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