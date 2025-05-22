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全球首艘MIT淨零碳排船「保利馬1號」 高雄興達港下水命名

2025/05/22 16:04

Porrima採「台灣設計、在地建造」模式，零組件幾乎全由國內供應鏈廠商供給。（記者李惠洲攝）Porrima採「台灣設計、在地建造」模式，零組件幾乎全由國內供應鏈廠商供給。（記者李惠洲攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕由台灣頂尖IT技術整合打造、全球首艘淨零碳排船「保利馬1號」（Porrima P111 ），今天上午在高雄興達港熱鬧舉辦下水典禮，未來將投入帛琉貝里琉高端潛水和生態旅遊服務，帛琉總統惠恕仁特地率參訪團共襄盛舉。

Porrima零碳排船2010年誕生於瑞士，為全球第一艘以無化石燃料環繞地球航行的船隻，在經過相當於環球航行4圈後，2023年抵台，由宏碁創辦人施振榮接手，施振榮看好新能源科技與零碳排船發展，攜手多位夥伴成立保利馬公司，去年1月與高雄嘉信造船公司在興達漁港展開Porrima P111升級改造工程。

保利馬公司旗下首艘零碳排未來船Porrima P111，今天上午在興達港BOT修造船區完成下水暨命名典禮，包括友邦帛琉總統惠恕仁、總統府資政沈榮津、外交部長林佳龍、經濟部次長何晉滄、高雄市長陳其邁及保利馬生態供應鏈合作夥伴，上百名賓客到場共同見證。

施振榮表示，Porrima零碳排船是一艘80%科技加20%船舶的未來船，動力來自太陽能、高空風能和氫能等新能源，採「台灣設計、在地建造」模式，零組件幾乎全由國內供應鏈廠商供給。

他說，P111下水測試後將環島巡迴，並規劃於10月赴日本訪問，由於零碳排未來船巿場反應強烈，保利馬公司正積極推動新產品P77（長度77呎），預計首艘明年（2026）年中下水後投入營運，一艘造價約2、3億元。

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