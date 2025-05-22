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八貫每股配現金4.79元 殖利率5.09％

2025/05/22 15:02

八貫每股配現金4.79元 殖利率5.09％八貫股東會通過4.79290281元現金股利，現金殖利率逾5％，並完成董事全面改選。
（八貫提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱塑性聚胺酯）廠八貫（1342）今日召開股東會，通過每股配現金4.79290281元，以今日收盤價計算殖利率5.09%，八貫指出，邁入第二季醫療與航太救生都屬剛性需求，客戶拉貨狀況良好。

去年歐美通膨壓力影響民生消費意願、加上美國政府預算緊縮，八貫戶外與醫療客戶採購趨向保守，其中航太救生與軍工產品出貨金額較2023年成長；去年營收25.1億元、年減約2％，但原料成本下降加上美元升值，全年平均毛利率維持在30％，去年稅後淨利4.9億元、每股稅後盈餘（EPS）站穩6元以上、高達6.27元。

此外，因董事會任期屆滿，今日股東會同時完成董事全面改選，選出董事8人（含獨立董事4人），董事包括劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Osvaldo V. Murillo，以及獨立董事施新川、潘憲、徐達仁、邵于玲皆順利當選，股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體董事通過由劉宗熹續任董事長。

新任董事Osvaldo V. Murillo為擔任偉創力（Flextronics）健康解決方案事業部全球副總裁，負責醫療設備部門的供應鏈與風險管理，在醫療設備OEM與ODM領域擁有超過25年經驗，與大型醫療保健公司、中型醫療設備製造商以及新創公司均有過密切的合作關係，並在全球各地領導跨國企業的供應鏈團隊，未來期借重Osvaldo V. Murillo專業為八貫在歐美市場開發新的發展動能。

針對時序邁入第二季，八貫認為，醫療與航太救生都屬剛性需求，較不受關稅政策影響，醫療產品線更受惠客戶加量貢獻，且戶外類產品也大力拉貨，航太救生則受惠全球航空客運供不應求，使新機採購需求提升，加上因應軍工訂單需求，今年初於產線導入機器手臂，逐步提高產品產量，目前軍工產品線訂單能見度理想，後續仍將持續爭取新訂單的機會。

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