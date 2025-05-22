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百億綠色成長基金開跑 賴總統5/23揭牌

2025/05/22 15:36

環境部長彭啟明今（22）日指出，百億「綠色成長基金」專案辦公室預計明（23）日由總統賴清德赴環境部正式揭牌。（行政院提供）環境部長彭啟明今（22）日指出，百億「綠色成長基金」專案辦公室預計明（23）日由總統賴清德赴環境部正式揭牌。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為加速國內淨零新興產業發展，環境部長彭啟明今（22）日於行政院會後記者會指出，百億「綠色成長基金」專案辦公室預計明（23）日由總統賴清德赴環境部正式揭牌，待資金到位後，第二季就會正式審案，目前尚未受理企業申請。

至於2026年碳費將開徵，考量企業可能同時面臨美國關稅衝擊，彭啟明表示，先前針對鋼鐵、水泥業等高碳洩漏風險對象，規劃初期收費排放量打2折。為因應關稅，將與經濟部討論再額外增加一項，納入因國際情勢經營相對有困難、營收受到影響的企業也可打折，但每年都必須申請，今年申請明年適用優惠，算是一個「溫暖的協助」。

彭啟明指出，環境部原規劃，全國252家必須繳碳費的企業，應於6月30日前提出自主減量計劃、適用優惠費率資格的申請，目前已將申請期程延長2個月，在8月31日前繳交即可。開徵碳費初期僅針對252家企業，並不會影響民生或營建業，希望逐步引導企業走向自主減量。

此外，環境部今天在行政院報告「第三期溫室氣體階段管制目標（2026～2030年）」，盼提供低碳能源、提高能源自主、創造綠色經濟，預計針對能源、製造、住商、運輸、農業、環境等6大部門投入逾1兆元預算，帶動民間投資5兆元，並培育8萬名綠領人才。

行政院長卓榮泰22日於院會表示，國家溫室氣體淨排放量比起2005基準年，2030年要減少28±2%，2032年要減少32±2%，2035年要減少38±2%，積極減碳的同時也驅動綠色成長。

環境部說，依氣候法規定，將由六大部門主政部會於6個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於8個月內訂修減量執行方案。

彭啟明指出，2024年台灣PM2.5在亞洲僅次於日本，且目前台灣空氣品質，移動污染源已經超過固定污染源，汽機車、生活加起來的空汙量比固定污染源多很多。他也期盼全民共同改善空污，希望「用肺發電」這個詞少用。

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