晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盧秀燕出席行政院會重批中火「火力全開」 以市民健康換取供電穩定

2025/05/22 16:00

盧秀燕今出席行政院會重批中火「火力全開」，以市民健康換取供電穩定。（圖：市府提供）盧秀燕今出席行政院會重批中火「火力全開」，以市民健康換取供電穩定。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三2號機停機，台中市長盧秀燕近來多方質疑電力缺口由台中火力發電廠填補，今盧秀燕出席行政院會再提，中火9部燃煤機組近期出現「全面啟用、火力全開」情形，不僅使空氣污染惡化，也等同以市民健康換取供電穩定，呼籲中央審慎調度。

盧秀燕指出，台中火力發電廠是全國最大的燃煤發電廠，長期扮演重要電力供應角色，市府持續關注空氣品質與發電調度情形，近期發現中火9部燃煤機組有全面啟用、火力全開的狀況，根據台電數據，核電終止前（5/16），中火夜間發電量約為3000百萬瓦，核電終止後（5/18）卻增至4500百萬瓦，提升50%。

她另質疑，5月18日中火發電「火力全開」當天，其它縣市的燃氣機組卻未使用，中央應清楚說明為何未優先使用污染較低的燃氣發電，而選擇污染較高的燃煤發電。

盧秀燕說，過去市府與中央密切合作推動減煤，讓中火燃煤量從每年1600萬公噸降至1200萬公噸，但近日重啟全數機組供電，不僅使空氣污染惡化，也等同以市民健康換取供電穩定，呼籲中央審慎調度。

盧秀燕說，中部民眾十分關心空污問題，目前氣候尚未進入酷暑高峰期，若現階段即出現燃煤飆升情況，未來幾個月恐將雪上加霜，呼籲中央應提出具體調度方案，確保民眾健康不再受損。

她另說，「除役」不同於「拆除」，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止偷燒行為再次發生；以近日興達電廠為例，操作許可證到期卻重啟運轉，證實地方疑慮，呼籲中央在制定能源政策時，應更尊重地方民意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財