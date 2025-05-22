盧秀燕出席行政院會重批中火「火力全開」 以市民健康換取供電穩定

盧秀燕今出席行政院會重批中火「火力全開」，以市民健康換取供電穩定。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三2號機停機，台中市長盧秀燕近來多方質疑電力缺口由台中火力發電廠填補，今盧秀燕出席行政院會再提，中火9部燃煤機組近期出現「全面啟用、火力全開」情形，不僅使空氣污染惡化，也等同以市民健康換取供電穩定，呼籲中央審慎調度。

盧秀燕指出，台中火力發電廠是全國最大的燃煤發電廠，長期扮演重要電力供應角色，市府持續關注空氣品質與發電調度情形，近期發現中火9部燃煤機組有全面啟用、火力全開的狀況，根據台電數據，核電終止前（5/16），中火夜間發電量約為3000百萬瓦，核電終止後（5/18）卻增至4500百萬瓦，提升50%。

請繼續往下閱讀...

她另質疑，5月18日中火發電「火力全開」當天，其它縣市的燃氣機組卻未使用，中央應清楚說明為何未優先使用污染較低的燃氣發電，而選擇污染較高的燃煤發電。

盧秀燕說，過去市府與中央密切合作推動減煤，讓中火燃煤量從每年1600萬公噸降至1200萬公噸，但近日重啟全數機組供電，不僅使空氣污染惡化，也等同以市民健康換取供電穩定，呼籲中央審慎調度。

盧秀燕說，中部民眾十分關心空污問題，目前氣候尚未進入酷暑高峰期，若現階段即出現燃煤飆升情況，未來幾個月恐將雪上加霜，呼籲中央應提出具體調度方案，確保民眾健康不再受損。

她另說，「除役」不同於「拆除」，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止偷燒行為再次發生；以近日興達電廠為例，操作許可證到期卻重啟運轉，證實地方疑慮，呼籲中央在制定能源政策時，應更尊重地方民意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法