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台幣直逼30元 ！路透揭央行要出口商砍25％賣匯額 「這些廠商」中鏢

2025/05/22 15:15

新台幣匯價近日再度面臨升值壓力。（資料照）新台幣匯價近日再度面臨升值壓力。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯價再度面臨升值壓力，今（22日）早盤勁揚1.55角，最高升抵30.003元，逼近30元大關。《路透》披露，為緩解台幣升值壓力，多家大型出口商上週起就接獲央行電話，希望每日賣匯量從原來的2000萬美元降至1500萬美元左右，這形同每日賣匯額砍25%。而且，央行除關切「超級」大型科技業，也涵蓋傳統及大型科技廠商。

新台幣匯價今天一早以30.11元開盤、升值4.8分，隨後升勢不斷擴大，最高升抵30.003元，2字頭近在咫尺。中午暫時收在30.022元、升值1.36角。

《路透》引述消息人士稱，近日多家出口商陸續接到央行電話，要求其能降低每日賣匯量，以紓緩台幣升值壓力。

消息人士透露，自上週起陸續接獲央行電話，希望廠商配合將每日賣匯量從原來的2000萬美元（各出口商規模不大，單日賣匯量亦不一，未必全是2000萬美元），降至1500萬美元左右。）

消息人士說，央行希望出口商縮減每日賣匯金額，除了「超級」大型科技業，也涵蓋傳統及大型科技廠商，且除要求降低單日賣匯量外，亦會關切拋匯過度集中等狀況。

一家大型出口商說，（央行）常有（打電話來），因為我們的量太大了，聽交易員說，（賣匯金額）2000萬美元有時會被央行關心。

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