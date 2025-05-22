台灣大宣布「虛擬資產交易所」上線 100元就能買比特幣、乙太幣

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今天（22日）宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。左起為富昇數位董事長林之晨、富昇數位總經理韓昆舉。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今天（22日）宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線，看準想開始虛擬資產投資的新手在進行交易時的痛點，提供一個安全、簡單、低門檻的可信賴選擇。

台灣大表示，虛擬資產交易所（TWEX）主打三大特色「安全」、「簡單操作」、「小額購入」，用戶最低只需新台幣100元即可輕鬆購入比特幣、乙太幣，並透過直覺的三步驟完成交易。

請繼續往下閱讀...

為降低操作錯誤風險，平台提供買賣交易與新台幣儲值/提領模擬器，協助用戶熟悉流程。考量新手對鏈上轉帳的不熟悉，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）初期暫不開放鏈上資金移轉功能，降低用戶的操作門檻。

富昇數位董事長林之晨表示，全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，但目前只佔總人口的5%，市場有很大潛力，其中許多觀望的投資人，需要一個安全、可信賴，且操作簡易的交易平台。

林之晨說，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）整合集團資源，從資金託管到技術保護全面把關，導入台北富邦銀行信託帳戶、台灣大的技術與財務，希望讓用戶可以安心長期持有虛擬資產、也可以方便定期定額累積。

林之晨也秀出11年前的交易單據，表示自己就是比特幣的長期持有者，2013年底購入人生第一枚比特幣，當時價格656美元，至今價值已成長超過155倍，年化報酬高達58%。

目前開放台灣大用戶可直接透過台灣大哥大APP進入台灣大虛擬資產交易所（TWEX），無需另外下載其它APP即可開始註冊、登入、交易。TWEX提供預先儲值及交易後付款等交易方式，並透過買賣交易及新台幣儲值/提領模擬器，讓用戶能預先熟悉交易流程，降低操作失誤風險。TWEX 官網新手體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法