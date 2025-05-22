晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣大宣布「虛擬資產交易所」上線 100元就能買比特幣、乙太幣

2025/05/22 14:04

台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今天（22日）宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。左起為富昇數位董事長林之晨、富昇數位總經理韓昆舉。（記者吳亮儀攝）台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今天（22日）宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線。左起為富昇數位董事長林之晨、富昇數位總經理韓昆舉。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣大哥大旗下全資子公司富昇數位今天（22日）宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線，看準想開始虛擬資產投資的新手在進行交易時的痛點，提供一個安全、簡單、低門檻的可信賴選擇。

台灣大表示，虛擬資產交易所（TWEX）主打三大特色「安全」、「簡單操作」、「小額購入」，用戶最低只需新台幣100元即可輕鬆購入比特幣、乙太幣，並透過直覺的三步驟完成交易。

為降低操作錯誤風險，平台提供買賣交易與新台幣儲值/提領模擬器，協助用戶熟悉流程。考量新手對鏈上轉帳的不熟悉，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）初期暫不開放鏈上資金移轉功能，降低用戶的操作門檻。

富昇數位董事長林之晨表示，全球虛擬資產市場持續升溫，在台灣，有參與虛擬資產投資的民眾也持續成長，但目前只佔總人口的5%，市場有很大潛力，其中許多觀望的投資人，需要一個安全、可信賴，且操作簡易的交易平台。

林之晨說，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）整合集團資源，從資金託管到技術保護全面把關，導入台北富邦銀行信託帳戶、台灣大的技術與財務，希望讓用戶可以安心長期持有虛擬資產、也可以方便定期定額累積。

林之晨也秀出11年前的交易單據，表示自己就是比特幣的長期持有者，2013年底購入人生第一枚比特幣，當時價格656美元，至今價值已成長超過155倍，年化報酬高達58%。

目前開放台灣大用戶可直接透過台灣大哥大APP進入台灣大虛擬資產交易所（TWEX），無需另外下載其它APP即可開始註冊、登入、交易。TWEX提供預先儲值及交易後付款等交易方式，並透過買賣交易及新台幣儲值/提領模擬器，讓用戶能預先熟悉交易流程，降低操作失誤風險。TWEX 官網新手體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財