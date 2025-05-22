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統一超商董事長羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

2025/05/22 13:50

統一超商董事長羅智先（左）說，匯率問題比關稅問題更嚴肅，不是任何一個經濟體可以個別掌控的。（記者楊雅民攝）統一超商董事長羅智先（左）說，匯率問題比關稅問題更嚴肅，不是任何一個經濟體可以個別掌控的。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）董事長羅智先今天在股東會後表示，美國啟動對等關稅這麼大的事情一定會受影響，尤其是匯率問題比關稅問題更嚴肅，不是任何一個經濟體可以個別掌控的。

談到台幣升值，內需產業可望受惠，羅智先表示，假設把商品的成本分成兩部份，原料處理成商品的成本比原料本身高，原料成本佔商品成本比重不是那麼重，他認為「匯率的影響第二季會比較看得出來」。

對於今年景氣，羅智先說，過去認為每一年都很辛苦，但回頭來看，其實一年比一年更辛苦，今年不確定因素更多。

雖然如此，他說，7-ELEVEn展店目標沒有改變過，一年平均淨增150-200家店，以前便利商店店數會以多少人口開多少家店，現在便利商店型態愈來愈趨向社會服務，服務需求是無限的。

他稱，統一超商在中國是渺小又渺小，上海7-ELEVEn還是虧損，並按照計劃擴充，但做生意虧損不是最可怕的事情，只要每一塊錢虧損創造出來的營收是增加的，忍受虧損是可以接受的。

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