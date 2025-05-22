美國關稅戰誘發民眾避險 數發部：詐團炒作外匯議題

數位發展部發布「網路詐騙通報查詢網週快訊」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天發布「網路詐騙通報查詢網週快訊」，本週「網路詐騙通報查詢網」共接獲4746件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2477件，較上週降低25.9%。數發部建議民眾多加善用「網路詐騙通報查詢網」APP，查詢可疑訊息，提升防詐能力保護自身安全。

分析平台詐騙案件數的佔比，前5名依序為：Meta（93.58%）、詐騙網站（4.24%）、LINE（1.41%）、Google（0.04%）、TikTok（0.04%）。通報案件類型前3名分別是：金融投資詐騙（45.38%）、身分冒充（27.17%）、產品服務如免費課程、營隊等（14.21%）。

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分析本週詐騙訊息熱門關鍵字，數發部發現以「外匯」相關為主，如：黃金期、上下車、資金，研判這些關鍵字應與近期美國「關稅戰」議題相關。在急遽變動的經濟局勢下，詐騙集團常會利用民眾想要快速獲利或避險的心理弱點，提供誤導訊息引誘民眾。

數發部也提醒，暑假將近，詐騙集團趁機藉辦理暑期營隊之名、行詐騙之實，利用社群媒體或簡訊發布虛假招生資訊，標榜「限時優惠」、「名額有限」等字眼，吸引家長報名。一旦匯款或提供資料後，主辦單位便音訊全無，讓民眾求助無門。

數發部強調，為避免受騙，報名營隊時務必認明主辦單位官方網站，並避免一次匯出高額費用。另外，若對方堅持現金交易或表示不提供收據，更要提高警覺。

此外，本週有不肖人士冒用「三花棉業」及「永信藥品」名義，建置假網站進行網路購物詐騙。數發部指出，這些網站常具有以下特徵：使用簡體文字、設置限時優惠或倒數計時、僅提供加LINE 作為聯絡方式、缺少公司地址等，如有疑慮，建議民眾至公司官方網站查詢。

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