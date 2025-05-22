晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

徐旭東：接班人不一定是姓徐 要看他有沒有本事

2025/05/22 13:11

遠東集團董事長徐旭東今天表示，時代已經不同了，未來不一定要姓徐的來接班。（記者王孟倫攝）遠東集團董事長徐旭東今天表示，時代已經不同了，未來不一定要姓徐的來接班。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕遠東銀行22日舉行2025年股東常會。遠東集團董事長、遠銀副董事長徐旭東表示，金融業的動能、動力是很強，持續看好後續，他強調，遠東集團業務範圍已經擴及十九個國家，國際化是未來必然趨勢；針對接班問題，他直言，時代已經不同了，不是那種少數幾個人，就可以決定的。

遠東銀總經理周添財表示，去年遠銀的總資產已經超過8500億元，我們目標是在2、3年內成長到1兆元，未來不排除尋求購併或增資等外部成長機會。

外界也關注遠東的接班問題，徐旭東直言，這要看他自己本事，不一定要姓徐的來接；遠東商銀已是世界級公司，將考慮未來股東會也以英文進行，集團隨時可以準備好。

徐旭東強調，國際化是未來的趨勢，以後考慮股東會全程英文，何時開始，不一定是明年，但這個方向是很明確，我們會先做好準備工作。

遠東銀行5月22日舉行2025年股東常會，向股東報告前一年度的營運績效，以及以永續治理領航、佈局AI數位創新、追求長期穩健增長的營運策略。會中並通過2024年度盈餘分配案，普通股每股配發0.75元股利，包含0.5元現金股利與0.25元股票股利，股利發放率約74%。

遠東銀表示，2024年總資產年增8％，達8535億元，並以稅後淨利42.97億元，續創獲利新高記錄，每股純益（EPS）為1.01元；授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.065%，資本結構強健，普通股權益第一類資本比為11.88%，資本適足率為14.50%。今年獲利動能持續，自結前三月合併獲利11.07億元。

展望今年，美國關稅政策成引爆全球經濟震盪，遠東銀以財務韌性為底氣，堅守長期穩健成長的經營主軸，目標為總資產及存款、放款分別成長3%、3%、5%以上，並進行獲利結構調整，鎖定提升存放利差業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財