徐旭東：接班人不一定是姓徐 要看他有沒有本事

遠東集團董事長徐旭東今天表示，時代已經不同了，未來不一定要姓徐的來接班。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕遠東銀行22日舉行2025年股東常會。遠東集團董事長、遠銀副董事長徐旭東表示，金融業的動能、動力是很強，持續看好後續，他強調，遠東集團業務範圍已經擴及十九個國家，國際化是未來必然趨勢；針對接班問題，他直言，時代已經不同了，不是那種少數幾個人，就可以決定的。

遠東銀總經理周添財表示，去年遠銀的總資產已經超過8500億元，我們目標是在2、3年內成長到1兆元，未來不排除尋求購併或增資等外部成長機會。

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外界也關注遠東的接班問題，徐旭東直言，這要看他自己本事，不一定要姓徐的來接；遠東商銀已是世界級公司，將考慮未來股東會也以英文進行，集團隨時可以準備好。

徐旭東強調，國際化是未來的趨勢，以後考慮股東會全程英文，何時開始，不一定是明年，但這個方向是很明確，我們會先做好準備工作。

遠東銀行5月22日舉行2025年股東常會，向股東報告前一年度的營運績效，以及以永續治理領航、佈局AI數位創新、追求長期穩健增長的營運策略。會中並通過2024年度盈餘分配案，普通股每股配發0.75元股利，包含0.5元現金股利與0.25元股票股利，股利發放率約74%。

遠東銀表示，2024年總資產年增8％，達8535億元，並以稅後淨利42.97億元，續創獲利新高記錄，每股純益（EPS）為1.01元；授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.065%，資本結構強健，普通股權益第一類資本比為11.88%，資本適足率為14.50%。今年獲利動能持續，自結前三月合併獲利11.07億元。

展望今年，美國關稅政策成引爆全球經濟震盪，遠東銀以財務韌性為底氣，堅守長期穩健成長的經營主軸，目標為總資產及存款、放款分別成長3%、3%、5%以上，並進行獲利結構調整，鎖定提升存放利差業務。

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