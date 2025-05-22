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焦點股》昶瑞機電：今上櫃股價飆逾2成 跨無人機產業

2025/05/22 13:04

昶瑞機電今正式掛牌上櫃。（公司提供）昶瑞機電今正式掛牌上櫃。（公司提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕直流馬達吊扇大廠昶瑞機電（7642）22日以承銷價每股66.18元正式掛牌上櫃，今以81元開出、最高達84.3元，午盤左右仍有83.5元，漲幅逾26%；昶瑞主力產品除直流馬達吊扇外，近年積極跨足無人機產業打造雙引擎營運，營運穩健。

昶瑞機電總經理楊偉成表示，DC直流馬達吊扇產品是昶瑞主力產品，因應局勢客戶反而更深化長期合作，營收穩定成長。

昶瑞也投入無人機產業，開發中大型無人機動力模組產品，取得AS9100航太品質管理認證，馬達與電子調速器（ESC）也已取得高等級防塵、防水認證（馬達為IP 53、電子調速器為IP66），預計下半年能夠小量量產，展望2026年持續放量，再加上複合材料碳纖維槳葉有望在地化生產，期待帶來新的營收挹注。

昶瑞也瞄準機器人的協作型手臂（COBOT）與移動底座（AGV/AMR）所需使用的馬達與驅動器，近期與工研院技術轉移加上昶瑞機電整合專業與模組化基礎，以更快、更準確且更安全為目標進行產品開發，可望繼DC直流吊扇與無人機動力模組後，注入下一波成長動能。

昶瑞機電去年營收為新台幣9.58億元，稅後淨利1.7億元，每股稅後盈餘為6.39元。今年度配發2024年現金股利5元，股利配發率高達七成以上；昶瑞機電2025年累計前四月營收達3.03億元，較2024年同期成長14.7%，營運穩健。

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