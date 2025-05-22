零壹四大領域續成長 唯憂下半年關稅干擾

零壹今日舉辦股東會。圖為董事長林嘉勲。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠零壹（3029）董事長林嘉勲今日表示，因企業越發重視安全，今年資安市場需求仍正向樂觀，唯憂美國關稅政策衝擊下半年景氣，連帶使企業IT建設資本規劃縮手，可能會間接影響零壹，對下半年「有點擔心」。

零壹今日舉辦股東會。零壹去年引入IC通路大廠大聯大（3702）為股東，今日股東會並通過大聯大代表、世平興業董事袁興文出任董事。

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零壹今年表現不俗，第一季營收創單季新高紀錄，不過因是金融業大型專案進帳，壓抑毛利率表現，單季毛利率為10.5%，季減3.7個百分點、年減2.5個百分點，稅後淨利2.54億元、年增27.6%，每股稅後盈餘（EPS）1.52元；前4月累計營收88.3億元、年增達72.8%，創歷年同期新高。

展望今年，零壹執行長暨策略長黃素娥表示，因美國關稅暫緩期未到、狀況尚未完全明朗，不過第一季零壹核心的4領域含IT基礎架構、網路及資安、雲平台整合應用、大數據與AI都維持成長，尤以雲平台、資安最強，旗下子公司如宇數等表現也強勁，第二季仍審慎樂觀。

零壹從軟體代理起家，近年啟動集團策略佈局，黃素娥說，AI應用為未來重要商機，尤其近年資料中心、算力中心建置越盛，將是零壹很大成長動能；因零壹是輝達（NVIDIA）代理商，AI伺服器需求也將是下半年、明年重要推升力道，持續積極佈局。

零壹去年引入大聯大控股，針對雙方合作想像，黃素娥說明，除協助零壹轉型為集團化架構、並藉此吸收其產控平台架構外，也將借助大聯大在全球的服務據點佈局拓展海外市場，零壹目前已前進泰國、越南，而大聯大在東南亞、東北亞、美國等地都有服務據點，零壹首要瞄準東南亞區域佈局。

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