聯寶股東會通過配息1元 看好今年磁性元件及無線充電兩大業務接單動能

聯寶今日召開2025年股東常會，會中決議通過2024年擬配發每股1元現金股利，圖右三為總經理譚偉傑。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕磁性元件廠聯寶（6821） 今（22）日召開股東會，會中通過去年盈餘分配案，配發1元現金股利；總經理譚偉傑表示，全球5G技術的快速推進與普及，聯寶持續擴大磁性元件及無線充電兩大業務接單動能，同時積極拓展國際市場。

聯寶去年全年營收5.66億元、稅後淨利0.37億元、每股稅後盈餘（EPS）1.19元，譚偉傑指出，去年磁性元件業務銷售表現明顯成長，主要受惠PoE電源變壓器出貨表現增溫，加上網通產業客戶加大印度地區布局及Wi-Fi 7應用產品，同步帶動LAN類變壓器出貨動能，有助於奠定集團未來營運良好成長利基。

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展望2025年下半年，譚偉傑認為，隨著全球5G技術的快速推進與普及，聯寶持續擴大磁性元件及無線充電兩大業務接單動能，其中，旗下磁性元件產品已全面符合最新Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0等先進網通升級標準，並握有訂單實績，將持續推動磁性元件業務動能穩健成長，此外，聯寶持續強化研發投入與產能優化，並積極拓展國際市場，可望挹注未來營運加分效果。

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