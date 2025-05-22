「債市爆雷恐慌」再臨？日美債連環爆 180億美債今晚拍賣受矚目

在日美債連環爆後，週四180億美債拍賣備受市場矚目（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕債市恐慌時刻正在上演中，隨著日本20年國債標售創2012年來最差紀錄，尾差指標更從0.34飆升至1.14，刷新1987年以來的歷史高點紀錄，及美週三（21日）20年國債拍賣需求疲弱，導致殖利率飆破5%，美週三再現「股匯債」3殺，在日美債連環爆下，今（22日）晚即將登場的180億美債標售，成為債市今最受矚目焦點。

綜合媒體報導，日本國債市場週二（20日）遭遇標誌性衝擊，20年期國債拍賣創2012年來最差紀錄，投標倍數從上月2.96倍驟降至2.5倍，尾差指標更從0.34飆升至1.14，刷新1987年以來的歷史高點紀錄。

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受此影響，日本20年期國債殖利率單日飆升約15個基點至2.555%，創2000年 10月以來新高；30年期同步攀升至3.1%的歷史新高。與之形成鮮明對比的是，短期國債殖利率出現小幅回落，凸顯市場對長期財政永續性的深度擔憂。

而日本長債殖利率跳漲，恐透過套利交易管道衝擊全球流動性，此蝴蝶效應已在全球金融市場顯現。

《BARRON'S》報導，美國政府週三（21日）20年期國債的拍賣需求疲弱，賣結果顯示，投資者接受了20年期國債的殖利率為5.047%，相比過去６次拍賣的平均殖利率4.613%明顯更高，這是自2023年10月以來，財政部首次以超過5%的殖利率出售20年期國債。

拍賣結果公佈後，20年期國債的殖利率在週三飆升至今年的最高水準 5.103%；30年期國債的殖利率也達到了今年的最高水平5.071%。

受此標售結果影響，美股４大指數也全面下跌，而美元指數也跌破100關卡，終場下跌0.3%，再度出現「股匯殺」3殺。

然而日美債連環爆恐未結束，因今晚美國財政部將再進行1場180億美元的10年期TIPS標售，在本週債市拍賣連環爆下，今晚拍賣不僅成為全球矚目焦點，也成為「股匯殺」3殺是否再度重演的關鍵。

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