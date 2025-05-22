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漢翔馬萬鈞：今年拚交付18架高教機

2025/05/22 11:25

漢翔今日舉行股東會，圖中為總經理馬萬鈞。（漢翔提供）漢翔今日舉行股東會，圖中為總經理馬萬鈞。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今（22）日召開股東常會，漢翔總經理馬萬鈞表示，高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年全力朝再交付18架的目標前進，而漢翔運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展的「無人機反制系統」，目前已進入系統測試階段，以建立自有的防禦產品。

漢翔董事長胡開宏目前人在美國休士頓參加無人機展，因此今日股東會由常務董事、總經理馬萬鈞代理主持。

馬萬鈞指出，疫後供應鏈結構鬆動，面對原物料、人力等成本上漲情勢，漢翔把握機會，順利與客戶談判調價，去年民用機體與發動機相關營收站比成長到40%，毛利也有所成長，今年第一季亦接獲總額逾85億元的新訂單，將在未來幾年挹注營收；另外，漢翔的發動機機匣業務新增設備已到位，下半年會配合客戶需求增量，產能可預期將大幅提升。

在能源業務方面，馬萬鈞說，除今年3月正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，瞄準國內外用電大戶市場，打造節約且可靠的不斷電系統，並與馬來西亞縱橫集團合作，目標將電力島推廣至東南亞，4月也拿下台電鳳林變電站高階電力設備新建工程，成為台電十年「強化電網韌性建設計畫」中的一份子，正式進軍高技術門檻的STATCOM系統建置。

漢翔去年受惠民用業務訂單回升，以及空軍機隊維保挹注，營收達393億元，再次創下歷史新高，不過，因供應鏈持續斷鏈，以及美軍插單，導致勇鷹高教機延遲交運、認列相關罰款，EPS 2.3元，較前年2.36元小幅下滑。漢翔今年第一季營收約75億，EPS約0.25元。

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