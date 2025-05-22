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觸控廠GIS拚轉型 三大新事業今年營收占比將超過2成

2025/05/22 11:25

GIS（6456）拚轉型 董座周賢穎表示，今年三大新事業營收占比將超過2成（GIS提供）GIS（6456）拚轉型 董座周賢穎表示，今年三大新事業營收占比將超過2成（GIS提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕 觸控廠GIS-KY（6456）去年順利轉虧為盈，每股稅後盈餘0.46元，今年並未分派股利，對今年展望，董事長周賢穎表示，GIS持續邁向轉型之路，聚焦光學、車載與指紋辨識三大新產品線，預期今年佔營收比重將超過2成，目標2028至2029年要達5成。

為加快轉型大計，周賢穎說，今年資本支出已公告的已有37億元，包含光學投資20億元、越南廠17億元，後面還會追加光學投資，預計今年資本支出將落在50-60億元之間。

其中，越南廠已取得土地，預計今年第三季動土，明年第二季加入生產。周賢穎說，除越南廠之外，有鑒於泰國為汽車大本營，GIS拼車載也評估是否赴泰投資設廠。

至於美國對等關稅影響，周賢穎表示，GIS未直接出貨美國，儘管美系客戶佔GIS營收8成，但出貨到美國僅2-3成，目前評估對GIS影響不大，至於近期台幣爆力升值衝擊也在控制內。

周賢穎表示，第一季營收表現與去年相當，由於第一季向來為產業淡季，進入第二季之後就會比較回穩，初步來看，今年營收大致與去年相當，儘管首季再度出現虧損，但GIS將力拼今年獲利。

在三大新產品佈局上，目前指紋辨識佔營收比重已超過1成，預估今年將有2-3成的成長，明年也可望維持雙位數成長，超聲波指紋辨識與電容式約各半，除韓國客戶外，主力為中國手機大廠。

在光學產品上，GIS在AR/VR佈局相當完整，希望在光學模組提供客戶完整解決方案，儘管GIS投入不少，惟周賢穎評估，至少還要兩年才能看到明顯效益。

在車載產品上，周賢穎表示，從2020年投入後每年都有雙位數成長，目前營收占比約5%，已掌握幾大新客戶，評估2-3年後營收占比有望倍增至10%。

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