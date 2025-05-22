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北美、歐洲近6成企業專業人士認為AI運用下 人力需求仍維持不變

2025/05/22 11:22

北美，歐洲、中東與非洲地區有接近6成的受訪者預期在AI運用下，人力維持不變。（記者徐義平攝）北美，歐洲、中東與非洲地區有接近6成的受訪者預期在AI運用下，人力維持不變。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次來台點燃AI話題，而CoreNet Global（全球企業不動產協會）高峰會報告也圍繞在AI轉型。根據商仲業者發布亞太區最新報告，CoreNet Global預期AI技術會影響企業不動產發展，尤其在選點區位分析、物業管理、租約管理以及資產組合策略等四大領域上。

高力國際亞太區報告指出，CoreNet Global在2024至2025年間，在全球共舉辦三場高峰會，主題皆圍繞在「AI轉型：企業不動產的下一個重大躍進」，並針對民眾關注的AI技術廣泛應用後，是否會取代傳統人力一事進行民調，結果北美，歐洲、中東與非洲地區有接近6成的受訪者預期人力維持不變，亞太地區則有47%認為人力維持不變。

高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，特別的是，認為人力需求適度增加的比率還有2成以上，反映出AI的出現與應用並非單純取代人力，相反地，AI的應用可以當作一個提升效率的輔助工具，企業可能會需要更專業人士來管理或訓練優化AI技術。

AI仍存有數據隱私等多項風險疑慮

即便AI大浪潮已無法擋，但仍有部分專業人士認為未來應用上仍存在風險，三大地域認為具高度風險的比率，以歐洲、中東與非洲地區最高、大約有1成，北美區、亞太區則低於9%；而這些專業人士所提及的風險仍圍繞在數據資料隱私問題、演算分析誤差、過度依賴或不當訓練模型等。

高力國際董事長劉學龍認為，台灣在AI技術發展與產業應用上保持領先地位，而輝達也已宣布台灣總部將設立在台北市的北投士林科技園區，象徵科技產業在台的深度布局，隨著政府積極推動數位轉型與智慧城市建設，導入AI技術已成為房地產決策、物業管理與區位分析的重要工具。

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