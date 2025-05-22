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鈞興KY配息5.2元創高 關稅暫緩訂單已恢復、客戶積極轉單越南廠

2025/05/22 11:16

鈞興KY今天舉行股東會，會中通過配發現金股利5.2元，創新高。前排左起為總經理杜春輝、鈞興執行長鍾昭文、董事長高國興。（記者林菁樺攝）鈞興KY今天舉行股東會，會中通過配發現金股利5.2元，創新高。前排左起為總經理杜春輝、鈞興執行長鍾昭文、董事長高國興。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）今（22日）舉行股東會，鈞興-KY總經理杜春輝表示，關稅雖一度讓客戶暫停出貨，但隨即在美中休戰後又恢復出貨，且越南廠接到美系客戶積極轉單，關稅目前對鈞興-KY帶來正面效益，下半年仍要看90天關稅暫緩期後變化。另，市場關注的人形機器人領域，鈞興手握4客戶，年底可望小批量生產，挹注智能傳動業務成長。

鈞興-KY因去年營收30.62億元、每股盈餘（EPS）9.21元，創歷史新高，今股東會通過配發每股5.2元現金股利，創歷史新高。

杜春輝會後受訪談及對等關稅影響，他指出，去年底美國大選快出爐前，就有感受到拉貨潮，原預期第一季會恢復平穩，但關稅議題下，客戶持續拉貨，直到對等關稅宣布，客戶確定暫停出貨，影響金額約有8、9千萬元水準，4月營收因此大減。

不過，美中休戰後，客戶又開始拉貨，他說明，6到8月就會回補4月減少的營收，整體來看，第二季、上半年都能維持去年營運表現水準。

鈞興-KY財務長張朝文也說，美系客戶原本從中國出貨，原本轉單態度多在觀望，今年初積極希望從越南廠出貨，目前客戶已在進行打樣測試，最快年底出貨。杜春輝補充，客戶確實積極轉單到越南廠。

鈞興KY越南廠去年第4季轉虧為盈，越南廠佔營收比重已達25%，今年可達3成，隨著越南二期廠有望明年第一季完工，陸續加入營運後，越南廠2028年營收比重將佔5成。

另外，智能傳動領域受關注，鈞興-KY應用領域包括機器人齒輪、減速設備、諧波減速器等，以機器人齒輪為大宗，鈞興-KY指出，今年機器人齒輪成長力道強勁，約有2到3成，預估智能傳動今年佔營收比重可達8-9%，但目前也有人型機器人客戶，若順利於年底小批量生產，比重還可攀升。

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