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蛇年房市回溫無望 北台待售新案達1271案 3年半新高

-0001/11/30 00:00

4月待售建案走升至1271案，為3年半來最多。（住展雜誌提供）4月待售建案走升至1271案，為3年半來最多。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新建案去化速度仍慢，4月待售建案走升至1271案，為3年半來最多。根據新建案市調機構發布，4月，北台灣待售建案月增36案，即便增加數量沒有2、3月來得多，但持續累加，尤其桃園市的大園、觀音，甚至機捷題材的A7、A20站等區域，新案待售數量持續上升。

市調機構業者認為，上半年有美國關稅、台幣升值的經濟議題籠罩，下半年又有颱風、民俗月干擾，預期蛇年房市回溫無望。

根據住展雜誌最新發布，4月北台灣新案六大觀測項目呈現「三升、一平、二降」，其中預售屋推案量、成交組數、來客組數走升，新成屋戶數、數待售建案數分數下降，而議價率則持平。

4月北台灣新成屋建案推出戶數僅200餘戶，僅是上個月的1/4，而預售建案量體則約800多億元，今年整個329檔期新推建案案量約1700餘億元，相較過去幾年動輒2千億、3千億元，有著明顯落差。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，可能因為新案供給量縮水，4月追蹤的指標建案每週平均看屋組數、成交組數均較3月上升，每週看屋約24.8組、成交約2.7組，為去年9月央行祭出第七波選擇性信用管制以來，平均看屋、成交組數最高的一次。

因供給減少 4月新案買氣反而集中

他進一步解釋，目前走的動的新案不外乎價格友善，以及小坪數低總價的建案，不過，即便個案推升買氣，但房市整體回溫力道尚緩，加上指標案量體也大，不論新、舊案的去化時間均要一年半載。

至於，房價部分，新案開價與成交價之間維持在1成以內，陳炳辰認為，520檔期新案供給量縮確立，而且目前建商心態多數認為新案推出時間能延就延，加上目前景氣仍籠罩在美國關稅議題、台幣升值的危機陰霾，上半年房市應傳不出好消息，而下半年在暑假、颱風、民俗月等因素例行性干擾下，預期蛇年房市回溫無望。＃

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