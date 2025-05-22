焦點股》承啟：七彩虹效益發酵 逆風勁揚

承啟作為七彩虹合作夥伴，業績動能強勁，今年4月營收9.03億元，創下單月歷史第3高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中系顯卡品牌七彩虹（Colorful）作為輝達（NIVIDA）高階顯卡重要合作夥伴，此次揮軍台北國際電腦展（Computex），向市場釋出以AI技術驅動的的電腦硬體與智慧軟體解決方案，帶動台系合作夥伴承啟（2425）今日盤中股價衝上40元關卡、一度大漲7.81%，截至上午10時19分暫報38.5元漲幅3.77%，成交量7638張。

七彩虹此次登展，藉由「硬體+軟體」輔以生態系共同發力的商業模式，覆蓋消費端到企業端的全系統解決方案，打通顯卡、主板、存儲、散熱等PC核心區塊，鎖定AI時代之下，使用者「個性化計算」的商機，以開放協同的產業佈局，目標為消費端與工業端勾勒出智慧硬體的未來藍圖。

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七彩虹目前已供應最新一代搭載NVIDIA GeForce RTX 50顯卡的筆電產品，配備英特爾（Intel）先進處理器，聚焦電競使用者看重的遊戲性能和流暢畫面，也可以為創作者市場帶來前所未有的高效生產力；承啟作為合作夥伴，業績動能強勁，今年4月營收9.03億元，創下單月歷史第3高紀錄。

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