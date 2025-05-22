達發謝清江：去年營收創新高 續挑戰競爭力產品

達發董事長謝清江主持今日股東會。（達發提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）集團旗下達發（6526）今日召開股東會， 達發董事長謝清江表示，去年整體半導體產業鏈庫存回到相對健康水位，加上終端需求逐漸回溫，全年營收創下新高， 展望未來，面對具高度挑戰的營運環境，全面聚焦產品組合優化及技術平台升級，提供最具競爭力的產品，有效落實供應鏈管理，策略性配置人力及資源以優化營運效率，兼顧永續發展及深化公司治理，維持穩定成長以創造股東價值。

達發去年全年營收創下新高，達191.22億元，年增達40.9%，稅後淨利為26.1億元、每股盈餘為16.10元。

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謝清江指出，達發跨足「高階AI物聯網」與「網通基礎建設」兩大領域，為提高競爭門檻，致力於高價值晶片的研發及高階技術的布局，透過累積多年的技術實力及全球拓展策略，建立領先業界更多元的全球客戶組合。

在高階AI物聯網方面，達發在藍牙音訊領域位居領先地位，技術發展包含主動式降噪及無損音質等應用之高碼率傳輸，應用領域從電競耳機及商務耳機，逐步往助輔聽等新終端應用擴展。今年推出旗艦級藍牙音訊晶片通過微軟 Teams商務用認證，搭配 AI 演算技術大幅優化噪音抑制效果，顯著提升降噪能力，產品於今年第一季上市。

在衛星定位方面，結合感測器與衛星定位技術的高精度慣性導航融合算法，運用AI 機器學習提高定位精度，應用領域廣泛，其中，穿戴裝置智慧手錶成功打入一個新的全球性品牌客戶，以及符合AEC-Q100認證標準的車用衛星定位也已開始出貨。

在網通基礎建設方面，聯發科（2454）的Wi-Fi 7網路通訊晶片與達發的10G-PON寬頻晶片，攜手獲得多個全球一、二線運營商設計採用。乙太網產品方面，達發除專注1G/2.5G實體層晶片、具雲端管理的1G交換器單晶片，並完成九暘私募認股案成為第一大股東，延伸10M╱100M及乙太網路供電產品線，也擴展與Aeonsemi完整10G實體層晶片產品線布局。光通訊產品方面，達發科技開始正式量產AI相關產品光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G 傳輸速率，透過8通道串聯，支援最高速400G光模組產品給雲端服務供應商，開拓新的市場。

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