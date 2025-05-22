晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣高鐵鄭光遠：新世代列車可望提前交車 2027年下半年正式上線

2025/05/22 10:06

台灣高鐵今日舉行股東會，圖中為董事長鄭光遠。（台灣高鐵提供）台灣高鐵今日舉行股東會，圖中為董事長鄭光遠。（台灣高鐵提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵今日舉行股東常會，董事長鄭光遠表示，目前新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台，展開各項驗證測試，預計2027年下半年正式上線；同時，正積極推動「車站服務2.0」的設施提升計畫，搭配現有700T列車車廂內的各項設施升級，屆時旅客可以體驗新世代列車的嶄新服務。

鄭光遠指出，近年公司在國際政經情勢動盪中依然穩健成長，展望未來，更加精采可期。

台灣高鐵去年旅運人次達7825萬人次，營收首度突破5百億達到531.9億元，整體日均運量達21.4萬人次，突破2013年全年度日均運量20萬人次；台灣高鐵去年二度實施常態增班，自3月1日起，每週總班次從1039班增至1060班；另於7月1日起，再增開至每週 1103班次，全年共開出5.7729萬班次列車，較2023年增加2738班，推動營收走高。

台灣高鐵去年座位利用率達71.73%，年增加1.06%。全年輸運達7825萬人次，年增加7.06%。全年平均每日有21.4萬人次搭乘，年增加約1.4萬人次，而全年無可歸責台灣高鐵公司所造成旅客傷亡之事故。全年平均準點率99.50%，受天然災害影響年減0.08%，全年平均發車率扣除天災影響達100%。

台灣高鐵去年營收531.9億元，年成長6.8%；稅前淨利80.4億元，因112年認列聯貸合約修改利益68.3億元，使得稅前淨利年減近17億元，稅後淨利為64.51億元，年減17％，每股稅後盈餘1.15元。台灣高鐵今年第一季獲利18.62億元，每股稅後0.33元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財