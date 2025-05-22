台灣高鐵鄭光遠：新世代列車可望提前交車 2027年下半年正式上線

台灣高鐵今日舉行股東會，圖中為董事長鄭光遠。（台灣高鐵提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵今日舉行股東常會，董事長鄭光遠表示，目前新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台，展開各項驗證測試，預計2027年下半年正式上線；同時，正積極推動「車站服務2.0」的設施提升計畫，搭配現有700T列車車廂內的各項設施升級，屆時旅客可以體驗新世代列車的嶄新服務。

鄭光遠指出，近年公司在國際政經情勢動盪中依然穩健成長，展望未來，更加精采可期。

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台灣高鐵去年旅運人次達7825萬人次，營收首度突破5百億達到531.9億元，整體日均運量達21.4萬人次，突破2013年全年度日均運量20萬人次；台灣高鐵去年二度實施常態增班，自3月1日起，每週總班次從1039班增至1060班；另於7月1日起，再增開至每週 1103班次，全年共開出5.7729萬班次列車，較2023年增加2738班，推動營收走高。

台灣高鐵去年座位利用率達71.73%，年增加1.06%。全年輸運達7825萬人次，年增加7.06%。全年平均每日有21.4萬人次搭乘，年增加約1.4萬人次，而全年無可歸責台灣高鐵公司所造成旅客傷亡之事故。全年平均準點率99.50%，受天然災害影響年減0.08%，全年平均發車率扣除天災影響達100%。

台灣高鐵去年營收531.9億元，年成長6.8%；稅前淨利80.4億元，因112年認列聯貸合約修改利益68.3億元，使得稅前淨利年減近17億元，稅後淨利為64.51億元，年減17％，每股稅後盈餘1.15元。台灣高鐵今年第一季獲利18.62億元，每股稅後0.33元。

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