Google警告近20億用戶：看到這封信「立刻刪掉」、絕對不要點開！

Google 正警告其近20億名 Gmail 用戶，要立即刪除一封看似來自 Google 的可疑電子郵件，這項新型詐騙手法被稱為「no-reply 電郵攻擊」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google 正警告其近20億名 Gmail 用戶，要立即刪除一封看似來自 Google 的可疑電子郵件。這項新型詐騙手法被稱為「no-reply 電郵攻擊」，Gmail 用戶會收到一封來自「 no-reply@accounts.google.com」 的假冒官方訊息，如果點擊連結的話，其個資及信用卡資料就可能被盜取。

根據《每日郵報》報導，「no-reply 電郵攻擊」的信件內容，是聲稱Google 已收到執法機關的傳票，要求Gmail 用戶交出使用者帳號內的所有資訊。郵件中包含1個連結，是由 Google 支援頁面的連結，聲稱可查看關於這起法律案件的詳細資訊。

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不過Google 官方已經澄清，這是一場由網路詐騙集團發起的騙局，目的是竊取受害者的個人資訊。

該攻擊會在 Gmail 用戶點擊郵件中的連結，並下載或授權開啟虛假法律文件時觸發，受害者會在不知情的情況下，授予詐騙者對其 Google 帳戶的有限存取權，例如閱讀電子郵件或檢視檔案的權限。在某些情況下，Gmail 用戶如果下載了這些偽裝成 Google 文件的檔案，裝置內可能會感染惡意軟體，進一步洩漏密碼、銀行帳戶等更敏感的資訊。

根據曾在Google和Ethereum任職的資深開發者強森（Nick Johnson）說法，詐騙者是透過利用Google自身系統的漏洞來實施攻擊。

詐騙者主要利用的是Google OAuth工具，該工具允許第三方應用程式在經使用者授權後，可以存取Google帳號。詐騙者會註冊一個看起來與 Google 相似的網域名稱、建立電子郵件帳號，並向 Google 註冊一個假的應用程式。

這個應用程式會透過 Google 系統發送通知郵件，因此看起來很真實，但實際上卻是透過某些隱藏真實來源的轉寄服務，將詐騙郵件送至用戶信箱。

當 Gmail 用戶點擊連結後，攻擊隨即展開，該連結會將用戶導向一個「很像真的」的 Google 登入頁面。登入後，用戶會被引導至一個假的 Google 官方支援網頁，並在不知情的情況下授權詐騙應用程式存取帳戶。

報導提到，用戶應該要注意郵件的「收件人」與「寄送者」欄位，如果出現可疑地址，就有可能是詐騙。

資安公司卡巴斯基（Kaspersky）補充說，這類詐騙信的寄件地址通常以「me」開頭，雖然郵件地址看起來就很可疑，但大多數 Gmail 用戶在收件匣中只會看到「me」，容易誤以為是熟人寄來的郵件。一旦打開信件，用戶就會看到一份偽造的法律通知，用戶就會感到恐慌、馬上點連結進去。

資安專家呼籲所有 Google 使用者，絕對不要點擊任何可疑電子郵件中的連結。此外，也絕對不要下載來自不明來源或不可信網站的資料。

「no-reply 電郵攻擊」的信件內容，會誘騙使用者點擊有害連結。（圖擷取自X平台@nicksdjohnson）

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