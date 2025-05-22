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美債降評 台股會跌？法人：1年後正報酬機會高

2025/05/22 10:10

美債被降評，台股會跌？數據顯示，1年後正報酬機會高。（擷取自奇摩股市）美債被降評，台股會跌？數據顯示，1年後正報酬機會高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國主權信用評等再遭下調，穆迪近日將評等從Aaa降至Aa1，引發市場短線波動，今日台股開盤後下跌百點，不過，法人強調，從歷史經驗來看，美債降評一開始雖然會造成市場情緒震盪，但對台股影響通常只是短期現象，6個月後、1年後的表現反而轉為正報酬。

聯邦投信行銷業務部協理何彥樟指出，觀察2023年8月1日惠譽（Fitch）將美國信用評等從AAA下調至AA+，臺灣加權指數6個月後上漲約5.2%，1年後累積報酬約35.0%，主要就是因為台灣企業基本面穩健，具備強大抗震能力，即使面對國際信評事件，只要拉長時間來看，台股通常能夠回歸成長軌道。

他認為，台灣核心產業如半導體、電子製造、金融服務等，不僅在全球供應鏈中扮演關鍵角色，也具備穩定的獲利與資本支出能力，若想參與這些具競爭力的企業，建議可透過ETF等工具進行長線投資布局。

何彥樟指出，以聯邦台灣精彩50ETF（009804）就是具代表性的核心型ETF，納入台灣市值大、流動性佳的50檔企業，涵蓋電子、金融與傳產，成分股涵蓋度廣、代表性高，同時，「單一成分股不超過30%」的設計，也讓投資組合風險更為分散，有助於降低個股劇烈波動對整體報酬的衝擊。

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