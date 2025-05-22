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美日債爭奪需求！德銀警告「這貨幣」走強 凸顯美國財政風險

2025/05/22 15:25

德銀警告，美國財政風險正在加速，而美債殖利率與美元/日圓匯率之間日益擴大的背離，將成為最重要的市場指標。（彭博）德銀警告，美國財政風險正在加速，而美債殖利率與美元/日圓匯率之間日益擴大的背離，將成為最重要的市場指標。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美日債爭奪需求，美債壓力山大，德銀表示，美國週三（21日）20年國債拍賣需求疲弱，導致公債殖利率飆破5%，卻未引來買盤，隨著日圓反常走強，顯示這是外資減少參與美國公債市場的明顯證據，也成為美國財政風險加速的最重要市場指標。

週四日圓兌美元匯率，以平盤143.67開出，早盤一度至144.39，不過，很快由貶轉升，午盤過後，一度來到143.1，截至台北時間14點28分，報143.19，升0.33%。

《BARRON'S》報導，美國政府週三20年期國債的拍賣需求疲弱，拍賣結果顯示，投資者接受了20年期國債的殖利率為5.047%，這是自2023年10月以來，財政部首次以超過5%的殖利率出售20年期國債。

拍賣結果公佈後，20年期國債的殖利率在週三飆升至今年的最高水準5.103%；30年期國債的殖利率也達到了今年的最高水平5.071%。

華爾街見聞報導，隨著美債殖利率飆高，德銀外匯研究主管George Saravelos警告，美國財政風險正在加速，而美債殖利率與美元/日圓匯率之間日益擴大的背離，將成為最重要的市場指標。

他指出，在美國殖利率上升的情況下，日圓反常地在走強，這是外資減少參與美國國債市場的明顯證據，也成為美國財政風險加速的最重要市場指標。

雖然日本長期殖利率最近幾天強勁上升，有人將此解讀為日本財政問題加劇的訊號，但德銀認為如果日本確實面臨財政擔憂，日圓應該走弱，而非走強。根據德銀上週發佈的全球宏觀框架，鑑於日本擁有正的淨外國資產頭寸，其財政空間仍然充足。

更關鍵的是，德銀認為，日本國債拋售對美國國債市場構成更大問題，透過使日本資產成為本地投資者的有吸引力的替代選擇，這進一步鼓勵了對美國資產的撤資。

Saravelos指出，在週三美公債拍賣疲軟後，市場各類資產參與者都作出了非常負面的反應。

在此情況下，美國股市很難在這種環境下保持韌性，他指出，2023到2024年這段時期，美國殖利率和股市同步上漲，是因為市場上調了對美國經濟成長的預期，這在當時是完全合理的。但現在情況完全不同。很難說這種資本成本上升的負面因素，會對風險資產產生正面影響。

Saravelos進一步指出，債券拍賣引發市場反應中最令人擔憂的是美元同時走弱，這是1個明確的信號，表明外國買家正在抵制美國資產，同時反映出我們長期警告的美國財政風險問題。而問題的核心在於，外國投資者已不再願意在當前價格水準上，為美國的雙重赤字（財政和貿易赤字）提供資金。

而要解決此困境，Saravelos認為，只有國會能解決，而不是聯準會，而美元貶值將是解決美國雙赤字的唯一出路。

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