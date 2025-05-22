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台灣老字號童裝龍頭宣布「關閉廠房」 股價剩不到5元

2025/05/22 10:33

成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房連年虧損。（資料照）成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房連年虧損。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房（2911），連年虧損，截至今年3月31日之待彌補虧損約為6.7億元，昨（21）日公告公司2024年底結束自有工廠生產，全面改採委外生產模式，將持續發展電商，結束生產工廠將改為第3方物流基地。

根據公開資訊觀測站，麗嬰房指出，為提升生產效率與改善成本結構，調整生產製造策略，自2023年開始評估與規劃全面委外生產，2024年起開始逐步執行全面委外生產計畫，經過1年的調整，2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產，改為全面委外生產。

麗嬰房指出，原自有工廠產能利用率約為50%，2023年產量為42萬7000件，2024年開始逐步減產，至2024年12月產量減至0件，2024年全年產量為25萬7000件。

麗嬰房表示，經此營運調整，帶來效益，第1，改善公司成本結構，提升自有產品毛利率，可將資源放在設計與銷售，更聚焦在品牌發展與管理。

第2，除可有效降低自行備貨生產的庫存準備，降低庫存天數，優化營運資金運用外，並有效提升營運效率，透過嚴格把關供應鏈的資質，維持生產品質。

第3，增加產品多樣性，提升產品設計與生產彈性，加速產品上市的時效性。

第4，結束的生產工廠，配合公司發展策略，改為第3方物流基地，帶來物流事業收入。

麗嬰房表示，未來公司的經營策略將採輕資產的營運模式，將更有效的聚焦在品牌發展與管理，並持續發展電商，拓展銷售管道。此外，也將積極發展與其他品牌的合作、第三方物流與新零售媒體事業。

麗嬰房8日公布首季財報，Q1合併營收為6.3億元，創下近2季新低，季減21.85％、年減13.56％，稅後虧損1.09億元，每股虧損1.04元，每股淨值3.23元。

麗嬰房同時發布重訊表示，集團因連年虧損之影響，截至今年3月31日之待彌補虧損約為6.7億元，已達實收資本額之半數，顯示麗嬰房集團繼續經營之能力存在重大不確定性。

由於每股淨值低於5元，證交所今年3月中公告，3月18日起，麗嬰房上市有價證券打入全額交割。今（22）日台北時間10點32左右，麗嬰房股價下跌0.04元、跌0.84%，暫報4.75元。

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