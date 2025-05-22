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星宇航空七週年感謝祭倒數！全航線88折起 COSMILE會員再抽大獎

2025/05/22 09:15

即日起至5月29日23:59，星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠。（圖/星宇航空提供）即日起至5月29日23:59，星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠。（圖/星宇航空提供）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空生日快樂！七週年感謝祭優惠現正釋出中，即日起至5月29日23:59，星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠。除此之外，COSMILE會員、玉山星宇航空聯名卡卡友及LINE好友皆能加碼享有專屬好康活動！更多詳情請至星宇航空感謝祭活動官網：https://media.starlux-airlines.com/starlux-thanksgiving/

近期匯率持續走低，多條航線票價創新低，也正是家庭暑期旅遊規劃的首選時機！「機票達人布萊N」特別推薦星宇航空擁有綿密航網的日本航線，如甫開賣之台北-宮古島僅TWD8,703、台北-仙台TWD14,408、台北-熊本TWD9,920、台北-東京TWD12,841；並推薦東南亞航線給想體驗異國熱情的旅客，如台北-曼谷TWD8,108、台北-河內 TWD7662；想來場越洋航線壯遊美國，則可把握機會下訂台北-加州安大略TWD25,501、台北-洛杉磯 TWD24,911、台北-舊金山TWD22,866、西雅圖TWD23,121；台中出發航線則大推台中-澳門 TWD6,015、台中-高松 TWD12,068。上述超優惠票價機位有限，心動不如馬上行動！

星宇航空七週年感謝祭期間，COSMILE會員、玉山星宇航空聯名卡卡友還有加碼優惠。（圖/星宇航空提供）星宇航空七週年感謝祭期間，COSMILE會員、玉山星宇航空聯名卡卡友還有加碼優惠。（圖/星宇航空提供）

星宇航空七週年感謝祭期間，COSMILE會員完成購票後，至活動網頁登入資料，即可參加獎勵哩程抽獎活動，有機會抽到最大獎項24萬哩！每一會員卡號及電子機票號碼限登錄乙次。

為回饋玉山星宇航空聯名卡卡友，星宇航空與玉山銀行也攜手推出聯名卡優惠活動，凡於感謝祭活動期間持玉山星宇航空聯名信用卡於星宇航空官網或 App 訂購機票，並輸入專屬優惠代碼，即可享限量折扣優惠：輸入【THXGVG2000】可享TWD 2,000 折扣，適用於台灣出發航線，除香港、澳門及宮古島，限量1,500份；輸入【THXGVG500】可享TWD 500 折扣，適用台灣出發至香港、澳門及宮古島航線，限量500份。

星宇航空同步推出LINE好友知識問答活動，答對一定題數即可抽來回機票等多樣好禮。（圖/星宇航空提供）星宇航空同步推出LINE好友知識問答活動，答對一定題數即可抽來回機票等多樣好禮。（圖/星宇航空提供）

除機票優惠及哩程大禮外，星宇航空也同步推出LINE好友知識問答活動。只要成為星宇航空LINE好友即可參與官方帳號問答活動，答對一定題數即享有抽獎資格，獎項包含星宇香35香氛禮盒、STEIFF x STARLUX 聯名熊，更有機會獲得台北-亞洲不限航點經濟艙來回機票、台北-香港/澳門經濟艙來回機票！

星宇航空自成立以來便致力於帶給旅客最精緻舒適的飛航體驗，為航空業樹立高標準。在這7年之間達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點：洛杉磯、舊金山、西雅圖，並將於6月2日開闢加州安大略航線；引進Airbus新世代機型A321neo、A330neo及A350，至今機隊共有28架飛機；於去年10月在台灣證券交易所正式掛牌上市，一路上的成長歷程為支持星宇航空的粉絲們帶來無限回憶。未來，星宇航空將持續秉持「Safety is Our Attitude」，以安全為首要的態度，提供旅客最安心的精品飛航服務，為台灣航空產業盡一份心力，打響國際知名度。

星宇航空七週年感謝祭自即日起展開，活動期間不僅推出全航線88折起限時優惠，COSMILE會員、玉山星宇航空聯名卡卡友及LINE好友皆能加碼享有專屬的好康活動。星宇航空誠摯邀請旅客共襄盛舉，更多詳情請洽星宇航空感謝祭活動官網：https://media.starlux-airlines.com/starlux-thanksgiving/

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