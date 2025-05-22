美國資產還安全嗎？歐洲央行警告：全球金融體系恐迎劇變！

歐洲央行（ECB）週三表示，隨著投資人在貿易關稅政策推動下，重新評估美國資產的風險，金融市場可能正面臨一場「根本性的體制變化」。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行（ECB）週三表示，隨著投資人在貿易關稅政策推動下，重新評估美國資產的風險，金融市場可能正面臨一場「根本性的體制變化」。歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）則指出，目前必須關注的市場兩大重點是「資產估值過高」與「不確定性升高」。

《CNBC》報導，在最新發布的《金融穩定評估報告》中，歐洲央行指出，受到美國貿易關稅政策所引發的全球貿易緊張局勢影響，市場波動性近期大幅上升。對於美國與其貿易夥伴間頻繁更新的關稅和貿易相關消息，市場反應極為敏感，當美國總統川普宣布全面加徵關稅時，股市曾大幅下挫；但當他宣布暫緩90天實施關稅時，股市又迅速反彈。

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歐洲央行指出：「儘管在這段動盪期間，部分資金出現異常轉移，從傳統避險資產如美國公債與美元撤出，但歐元區金融市場的運作仍表現良好，能快速進行資產交易而不導致影響價格過度波動。」歐洲央行表示，儘管這些資金流動可能與技術性因素有關，但也可能具有更廣泛的驅動力。

歐洲央行認為：「這些市場走勢可能反映出，投資人對體制出現根本性變化的看法，投資者似乎正在重新評估美國資產的風險程度，進而可能引發全球資本流動的廣泛轉向，對全球金融體系產生深遠影響。」

戴金多斯週三告訴《CNBC》，市場未來仍可能面臨修正風險，目前必須關注的市場兩大重點是「資產估值過高」與「不確定性升高」。

戴金多斯指出，市場普遍樂觀認為，經濟成長雖然低，但不會陷入經濟衰退，通膨將下滑，貨幣政策將跟著調整，但險仍可能浮現，特別是美國的貿易、財政和監管政策等，存在未知數。

戴金多斯說：「這些不確定性正是波動性的來源。我認為目前的市場波動，很可能正是資產高估與政策不確定性的結果。」

從更廣泛的角度來看，戴金多斯表示，美國貿易、財政與監管政策帶來的不確定性，如今已成為金融市場與全球經濟的「主旋律」。他指出，接下來的關鍵在於，這些不確定性及其可能帶來的政策轉變，將如何影響歐洲與歐元區的金融穩定。

在談及通膨與經濟成長時，戴金多斯重申，加徵關稅將「不利於經濟成長」，不過對物價的影響則較為不明確。他表示，短期內關稅會推高進口商品價格，但同時也會壓抑需求，可能抵消部分成本上升。

歐盟本週稍早發布最新經濟預測，將2025年GDP成長預測下修至歐盟1.1%、歐元區0.9%，相較於先前預測的1.5%與1.3%明顯下調。同時，整體通膨預計將放緩，並於2026年回落至歐洲央行設定的2%目標。

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