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應對關稅衝擊 傳Nike最快本週漲價

2025/05/22 09:22

傳運動用品大廠「Nike」將於本週上調一系列商品的價格。（示意圖，路透）傳運動用品大廠「Nike」將於本週上調一系列商品的價格。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》援引知情人士消息報導，運動用品大廠「Nike」為應對關稅衝擊，將於本週上調一系列商品的價格。

知情人士透露，Nike此次漲價將影響一系列成人商品，成人服裝和運動裝備價格將上漲2至10美元（約新台幣60元至300元）不等；價格介於100美元至150美元（約新台幣3000元至4500元）之間的鞋類將漲價5美元（約新台幣150元）；定價高於150美元的運動鞋則會漲價10美元（約新台幣300元）。

知情人士稱，此次漲價行動預定於6月1日生效，但最快本週就會調整架上商品價格。

報導指出，這次漲價涵蓋Nike多數商品，但仍有許多產品價格維持不變，像是價格在100美元以下的成人鞋、兒童鞋以及被視為工人階層較多購買的Air Force 1鞋款等均維持原來價格，沒漲價。

對於上述報導，Nike回應表示，公司會定期評估業務，並根據季節性計劃調整價格，但未提及漲價決定與關稅有關。

Nike20日股價收在59.98美元，跌幅4.21%。漲價消息一出，激勵Nike盤後股價一度大漲逾3%，最高觸及61.89美元。

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