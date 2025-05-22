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川普警告不可將關稅轉嫁消費者 ! 企業「1招」拆彈

2025/05/22 14:59

沃爾瑪打算提高部分商品價格，遭到美國總統川普警告，關稅價格不可轉嫁消費者。（美聯社）沃爾瑪打算提高部分商品價格，遭到美國總統川普警告，關稅價格不可轉嫁消費者。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易戰成本高昂，美國最大超市沃爾瑪打算提高部分商品價格，卻遭到美國總統川普對其警告，關稅價格不可轉嫁消費者。美媒評論，川普無法讓企業「承擔」他的關稅，是因為有企業已找到「解套方式」順利漲價。美媒預計，此漲價「模式」將是許多公司未來幾個月用來「合理化漲價」的標準說法。

美媒指出，為因應求川普關稅費用，先前多家美企已準備調漲產品價格，但其計劃方案出現「關稅」一字，最終未獲得批准。反觀近期汽車製造商Subaru計劃將部分車價上調750美元至2055美元（約新台幣2.25萬元至6.16萬元），所持的理由是「抵銷成本上升」，由於計畫方案中完全沒有提及任何與關稅相關的字眼，因此漲價方案已完成。

據報導，川普啟動關稅戰迄今，白宮已三次公開譴責因關稅成本高而討論漲價可能性的美國大企業。這包括沃爾瑪宣布，因「關稅成本」而可慮提高產品價格，以及亞馬遜考慮在其Haul平台上的標價旁邊顯示額外的「關稅費用」，還有玩具品牌美泰兒（Mattel）警告「關稅」將提高美國消費者的玩具價格。

美媒指出，現今企業會避免直接提及「關稅」或「川普」，業界會使用曖昧的語言來暗示發生了什麼事，而大多數人都能心領神會。這種模糊的語言在現在變得必要，因為川普已經威脅，要報復那些因關稅而提高價格的公司。

美媒直言，企業們在轉嫁成本方面的經驗比川普徵收關稅的經驗豐富得多，現今他們不會言明要消費者「承擔關稅」，也沒有義務要對消費者解釋其產品漲價的原因。因此，企業們只要將價格提高到足以保護其利潤率的水平，然後根據需求進行調整，儘管消費者抱怨，但總體上還是支付了更高的價格。

美媒認為，未來幾個月，許多公司將使用Subaru的「模式」漲價，以提高產品漲價的合理性。

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