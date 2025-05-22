譴責川普開「空頭支票」 美12州訴請法院暫停解放日關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國12個州週三（21日）訴請聯邦法院暫停總統川普（Donald Trump）的解放日關稅，稱川普宣佈國家緊急狀態，針對那些向美國出口超過進口的國家徵收全面關稅，超越了總統的權限。

《路透》報導，紐約州、伊利諾州、奧勒岡州和其他9個州的民主黨籍檢察總長在曼哈頓國際貿易法院提起了訴訟。法官並沒有立即裁定這些關稅是否合法，預計將在未來幾週內做出決定。

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各州表示，共和黨籍的總統嚴重曲解了《國際緊急經濟權立法》（IEEPA）證明其徵收關稅的合理性，並將此視為監管貿易的「空白支票」。

奧勒岡州律師馬歇爾（Brian Marshall）在法庭上表示，川普錯誤的聲稱「IEEPA允許他對任何國家徵收任意規模、期限的關稅，而且任何法院都無權審查」。但馬歇爾提到，這項法律旨在應對美國面臨的「不尋常和特殊威脅」，並要求總統的行動與特定的緊急情況緊密相關。

馬歇爾指出，根據《國際緊急經濟權立法》，總統不能只是為了「籌碼」而使用關稅或是其他行動。

司法部律師舒梅特（Brett Shumate）則為政府辯稱，槓桿是根據《國際緊急經濟權立法》徵收關稅的正當理由，該法案賦予總統進行貿易協議談判和其他外交政策目標的權利。舒梅特表示，這些關稅的目的是施加壓力，關稅現在給了總統所需的籌碼。

川普認為，美國數十年來進口量大於出口量的歷史是一個國家緊急狀態，已經損害了製造商的利益。各州辯稱，美國的貿易逆差並不是「緊急狀況」，而且《國際緊急經濟權立法》根本沒有授權總統徵收關稅。

繼今年2月對中國、墨西哥和加拿大徵收關稅以阻止非法吩坦尼進入美國後，川普又於4月對所有進口產品徵收10％的全面關稅，對於美國貿易逆差最大的國家則面臨更高的關稅。

4月針對許多國家徵收的對等關稅在1週後暫停，川普政府本（5）月也暫時降低了對中國徵收的最高關稅，同時致力於達成長期貿易協定。華府反覆無常的關稅措施震驚了市場，川普將這視為恢復美國製造能力的一種方式。

這些州的訴訟是針對川普關稅政策的至少7起法庭訴訟之一。加州已向舊金山聯邦法院提起單獨訴訟，其他訴訟還包括企業、法律倡議團體等提起的訴訟。

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