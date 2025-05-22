美國正走向「千刀萬剮式」財政崩潰？德銀釋出嚴厲警告

美國公債總額已來到前所未見的36.2兆美元，讓經濟學家與評級機構越來越擔憂。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公債總額已來到前所未見的36.2兆美元，讓經濟學家與評級機構越來越擔憂。穆迪（Moody’s）最近就下調了美國的信用評等，理由是擔心美國經濟成長的速度，恐怕趕不上債務與利息支出的擴張。德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）坦言，雖然美國失去最後一個3A評級，短期內的實際影響有限，但會再度加深市場對美國債務永續性的長期疑慮。

美國雜誌《財富》（Fortune）報導，對於美國公債問題，許多經濟學家批評政治人物提出的解決方案「力道不足、時機太晚」。而分析人士也警告，這項長期問題如今正逐漸顯現後果，外界對美國財政未來的堅定信心正開始動搖。專家擔憂，隨著債務與利息負擔日益沉重，美國經濟增長可能無法支撐政府當前的支出規模。

請繼續往下閱讀...

穆迪上週宣布將美國的信用評等從最高級的 Aaa 下調至 Aa1，並指出：「儘管我們承認美國在經濟與金融領域具備顯著優勢，但這些優勢已無法完全抵消其財政指標的惡化。」儘管美國財政部長貝森特（Scott Bessent）淡化其影響，表示市場應無須過度反應，但這項降評無疑對美國的財政健康狀況再添陰影。

德意志銀行策略師瑞德在報告中指出，這感覺像是美國財政狀況正處於「千刀萬剮」的某個階段，雖不清楚究竟是第幾刀，但恐怕已接近最後幾刀，「壞消息仍在一點一滴地侵蝕財政的可持續性」。

瑞德說：「儘管美國於上週五（16日）失去最後一項3A信用評等，短期內並不會有太大改變，但這就像壞消息一滴滴累積，對債務可持續性構成長期隱憂」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法