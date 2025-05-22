持有2.2兆元美債ETF 台灣散戶虧慘了！

隨著美元指數下跌、新台幣升值，加上美債的名目價值損失等，專家估計，台灣的美債ETF投資人本月平均損失11%至12%，（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣散戶投資人對ETF情有獨鍾，而債券ETF在台灣ETF市場中占比又是極高，隨著美元指數下跌、新台幣升值，加上美債的名目價值損失等，專家估計，台灣的美債ETF投資人本月平均損失11%至12%，這狀況令外媒也好奇關注。

英國《金融時報》報導，根據《經濟學人》在今年稍早發布的大麥克指數，顯示新台幣兌美元遭低估58.8%，是58種貨幣中最被低估的，而且過去10年來，幣值過低的情況持續惡化。但台灣投資人沒把大麥克指數當成警訊，反而爆買海外資產，對政府能讓新台幣維持低檔很有信心，但如今新台幣強力升值，讓壽險業和散戶備受打擊。

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導致此局面的主因之一，是台灣本土ETF產業的特殊發展。根據道富銀行（State Street）數據，截至2024年底，台灣ETF總資產達1960億美元，占全部投資基金資產的66%。換算下來，台灣每個人平均持有將近8400美元的ETF，更有趣的是，債券ETF的占比最高。

根據晨星（Morningstar）數據，從2019年至2025年1月，台灣投資人向美債ETF投入730億美元（約新台幣2.2兆），主要集中在20年以上長天期美債基金，以及部分長期企業債基金。相比之下，截至3月底，整個台灣固定收益ETF市場（包括國內投資）市值僅為940億美元。由此可見台灣投資人對美債ETF的熱度。

但隨著美債價格下跌，資金也開始出走，自今年2月至3月起，累積共贖回11億美元。晨星目前僅追蹤了台灣8分之1的債券ETF，而4月的淨流出額又多達11億美元，顯示在新台幣於5月劇烈波動前，資金已開始加速撤離。

目前還不清楚5月的整體損失，不過根據中國信託投信（CTBC Investments）的投資主管張勝原說法，綜合美債價格的名目損失與新台幣升值造成的匯損，估計台灣投資人5月平均吞下11%~12%的虧損。

報導提到，最具代表性的例子是台灣最早、規模最大的美債ETF「元大美債20年（00679B） 」，自4月初以來，該ETF已下跌13%，主要是受到匯率影響。而該ETF的資金流出正在加速，4月淨贖回達8.17億美元，高於3月的5.04億美元和2月的1.92億美元。

雖然5月的完整流向數據尚未出爐，不過目前該ETF資產規模降至78億美元，低於4月底的94億美元高點。

雖然台灣的美債ETF近來面臨損失與資金贖回潮，不過台灣投資於美債ETF的資產總規模，仍是2019年初的10倍，金額極為龐大，倘若當地投資人對美債興趣續減，恐怕會有巨大影響。

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