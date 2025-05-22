與輝達合作下一代800V電力架構！納微盤後暴漲逾190%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達與納微半導體（Navitas）展開策略合作，共同開發800V電力架構，可望徹底改變AI資料中心的電力供應系統，受此消息激勵，納微盤後股價一度暴漲逾190%。

外媒報導指出，納微半導體宣佈與輝達合作開發下一代800V高壓直流（HVDC）架構，為包括Rubin Ultra在內的GPU提供支援的"Kyber"機架級系統供電。納微的氮化鎵和碳化矽技術將在這項合作中發揮關鍵作用。

請繼續往下閱讀...

有媒體指出，這代表了資料中心基礎設施領域的重大技術飛躍，特別是在支撐吉瓦級（GW）AI運算負載方面，納微的技術將一定程度上大幅提升能源效率並降低銅材使用量。

現代AI資料中心需要吉瓦（GW）級的電力來滿足不斷增長的AI運算需求，目前的資料中心架構使用傳統的54V機架內配電系統，功率限制在幾百千瓦（kW）。這種架構需要使用笨重的銅母線將低壓電力從機架安裝的電源架傳輸到計算托盤。當功率增加到200kW以上時，這種架構會因功率密度、銅材需求和系統效率降低等問題而達到物理極限。

輝達的方案是在資料中心外圍直接將13.8kV交流電網電力轉換為800V高壓直流，使用固態變壓器（SST）和工業級整流器，消除多個交流/直流和直流/直流轉換步驟，最大限度地提高效率和可靠性。

由於800V HVDC的更高電壓水平，銅線的厚度可以減少多達45%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法